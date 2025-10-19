Innovación en la rehabilitación: terapia canina para pacientes con quemaduras

El hospital tiene dos estrategias relacionadas con animales: terapia asistida con objetivos terapéuticos y el ingreso controlado de mascotas de los pacientes para apoyar su bienestar emocional.
Foto: Cortesía
Desde hace dos meses el Hospital San Vicente Fundación Medellín implementó un programa innovador en su unidad de quemados: la terapia asistida con animales de compañía. Con un enfoque más allá del acompañamiento emocional, esta iniciativa busca romper mitos y demostrar que, con los protocolos de bioseguridad...
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación