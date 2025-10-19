Logo El Espectador
La Red Zoocial
Innovación en la rehabilitación: terapia canina para pacientes con quemaduras

En medio del dolor físico y emocional que enfrentan los pacientes con quemaduras del Hospital San Vicente Fundación Medellín, una ayuda inesperada ha comenzado a marcar la diferencia: perros entrenados que, más allá de brindar compañía y consuelo, se han convertido en parte esencial del proceso de recuperación.

19 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
El hospital tiene dos estrategias relacionadas con animales: terapia asistida con objetivos terapéuticos y el ingreso controlado de mascotas de los pacientes para apoyar su bienestar emocional.
Foto: Cortesía

Desde hace dos meses el Hospital San Vicente Fundación Medellín implementó un programa innovador en su unidad de quemados: la terapia asistida con animales de compañía. Con un enfoque más allá del acompañamiento emocional, esta iniciativa busca romper mitos y demostrar que, con los protocolos de bioseguridad...

