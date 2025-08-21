No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Jornada de esterilización en Soacha busca frenar el abandono animal: así puede ayudar

La organización Adopta con Responsabilidad, dedicada al rescate de animales vulnerables en Bogotá y Soacha, llevará a cabo una jornada de esterilización este sábado 23 de agosto.

21 de agosto de 2025 - 06:30 p. m.
En los barrios más vulnerables de Soacha, cientos de perros y gatos nacen cada mes en medio del abandono y el hambre.
En los barrios más vulnerables de Soacha, cientos de perros y gatos nacen cada mes en medio del abandono y el hambre.
Foto: @adopta_con_responsabilidad
En los barrios más vulnerables de Soacha, cientos de perros y gatos nacen cada mes en medio del abandono y el hambre. Muchos no sobreviven y otros comienzan una vida de sufrimiento desde su primer día. La organización Adopta con Responsabilidad, activa en la zona Bogotá-Soacha, busca cambiar un poco esta realidad con campañas de esterilización en Brisas de la Esperanza, una de las zonas de invasión más afectadas por la sobrepoblación animal.

“En esta zona viven muchas perritas sin hogar, que siguen teniendo crías sin control. Algunas quedan embarazadas de animales más grandes, lo que puede causar partos riesgosos o incluso mortales. Es un ciclo de dolor que no se detiene solo, pero que sí podemos romper con ayuda”, señalan desde la organización.

Una nueva jornada se realizará este sábado 23 de agosto y buscan apadrinar cirugías de esterilización para perritas y gatitas del sector. Con solo $35.000, la mitad del costo habitual, cualquier persona puede convertirse en padrino de una esterilización y ayudar a cambiar la vida de un animal.

“No se trata solo de una cirugía, se trata de evitar que nuevas camadas lleguen al mundo sin una cama, sin comida, sin protección. Se trata de cortar la cadena del abandono y del sufrimiento”, agrega la organización.

Cada animal esterilizado es una historia de dolor que no se repetirá. Por eso, Adopta con Responsabilidad invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta campaña: apadrinando, donando, difundiendo o simplemente sensibilizándose frente a esta problemática que sigue siendo ignorada por muchos.

Quienes deseen apoyar esta causa pueden contactar directamente a la fundación a través de su cuenta en Instagram: @adopta_con_responsabilidad, donde encontrarán más información sobre cómo donar y seguir ayudando.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

