Rescatan a cinco perros en Medellín: los dejaron en una terraza sin comida

Un operativo de rescate animal fue desplegado este miércoles, 20 de agosto, por las autoridades ambientales de Medellín en el barrio Manrique, al nororiente de la ciudad, luego de que se recibiera una denuncia ciudadana sobre un posible caso de maltrato animal.

La alerta se originó a través de redes sociales, donde vecinos compartieron un video que mostraba a varios perros acostados por largo tiempo en la terraza de una vivienda. Según la denuncia, los animales se encontraban sin alimento ni condiciones adecuadas de cuidado, lo que llevó a una solicitud urgente de intervención.

A la vivienda, ubicada en inmediaciones de la calle 71, acudieron unidades del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales (GUBIM), junto con funcionarios de la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal. Tras la verificación del caso, se realizó la aprehensión preventiva de cinco perros, tres hembras y dos machos, que fueron trasladados para su valoración y atención veterinaria.

“Estos animales se encontraban en condiciones inadecuadas de cuidado. Fueron trasladados por el GUBIM y junto a la Inspección seguimos velando por su bienestar. En Medellín trabajamos con decisión por la protección y el respeto hacia los animales”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta oficial de X.

La Alcaldía de Medellín también respondió a la denuncia a través de sus canales oficiales, reiterando su compromiso con la protección animal y agradeciendo la alerta ciudadana que permitió la acción oportuna.

Este tipo de situaciones pueden acarrear consecuencias legales. La Ley 1774 de 2016, que regula la protección de los animales en Colombia, establece que actos que afecten su salud o integridad, incluyendo el abandono o lesiones, pueden ser sancionados con multas de entre 5 y 50 salarios mínimos. En casos más graves, se contemplan penas de prisión de 12 a 36 meses.

¿Cómo denunciar maltrato animal en Medellín?

Las denuncias pueden realizarse a través de diferentes canales:

Línea 123 : para reportes urgentes de animales en peligro.

Línea 122 : operada por la Fiscalía, para casos de maltrato grave.

Inspección de Policía de Protección Animal (IPPA): atención presencial en la Casa de Justicia El Bosque o por medio de la plataforma de PQRS de la Alcaldía de Medellín.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier indicio de maltrato o negligencia, ya que la participación ciudadana es clave para proteger a los animales de compañía en la ciudad.

