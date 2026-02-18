Vaya por su mejor amigo: jornada de adopción en la Virgilio Barco este fin de semana

Quienes opten por adoptar un perro deberán llevar pechera y traílla. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Bogotá avanza con una nueva jornada de adopción que busca transformar la vida de perros y gatos rescatados, al tiempo que promueve una cultura de tenencia responsable y compromiso a largo plazo.

La actividad, organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se desarrollará en la Biblioteca Virgilio Barco, en el marco de la feria de emprendimientos liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Bajo el sello “Hecho en Bogotá”, el evento combinará la oferta de productos locales con un espacio destinado a facilitar la adopción de animales que han sido recuperados de situaciones de abandono o maltrato.

La jornada se llevará a cabo este 22 de febrero, entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, en la Avenida Carrera 60 # 57-60. Durante ese tiempo, las personas interesadas podrán conocer a los animales disponibles, interactuar con ellos y adelantar el proceso requerido para brindarles un hogar definitivo.

Desde el Distrito se recuerda que la adopción es una decisión de por vida que debe ser respaldada por todos los integrantes del hogar. Además, es necesario contar con el tiempo suficiente para cumplir con la entrevista y la verificación de condiciones.

Quienes opten por adoptar un perro deberán llevar pechera y traílla; si se trata de ejemplares de manejo especial, también será obligatorio el uso de bozal de canasta adecuado.

Para la adopción de gatos se exige guacal o morral especializado para su transporte. Asimismo, se debe presentar fotocopia de la cédula, de un recibo de servicio público y material fotográfico o en video del lugar donde residirá el animal.

Con esta iniciativa, la administración distrital reafirma su compromiso con la protección y el bienestar animal, e invita a la ciudadanía a abrir las puertas de su hogar a una nueva historia basada en el respeto y el amor sin condiciones.

