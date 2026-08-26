A Paco lo dejaron amarrado a un poste, pero toda una comunidad se unió para rescatarlo

Paco tiene aproximadamente cuatro años, pesa 29 kilos y es descrito por sus rescatistas como un perro noble, tranquilo y curioso. Foto: Cortesía

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Paco pasó varias horas amarrado a un poste en un sector cercano al Parkway, en Bogotá, después de que, según vecinos, fuera abandonado en el lugar. Deshidratado y desorientado, el perro de aproximadamente cuatro años esperaba que alguien regresara por él, pero eso nunca ocurrió. Ante la situación, un grupo de residentes decidió intervenir.

Jimena Castro, una de las vecinas que participó en el rescate, contó que varias personas de la comunidad se organizaron para brindarle a Paco las condiciones que necesitaba. Entre todos hicieron una colecta para cubrir su vacunación, desparasitación y alimentación, además de proporcionarle un lugar donde pudiera estar seguro.

Paco es un perro criollo de tamaño mediano y pesa alrededor de 29 kilogramos. Según sus rescatistas, es curioso, noble y tranquilo. Actualmente convive con otros perros y se lleva bien con ellos. También está acostumbrado a hacer sus necesidades afuera y, de acuerdo con Jimena, se comporta bien dentro de casa.

“Entre varios hicimos vaca y ya lo esterilizamos, lo vacunamos y desparasitamos, así que Paco está listo para llegar a su nuevo hogar”, explicó la ciudadana.

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Paco busca una familia

Después de recibir atención veterinaria y recuperarse de las condiciones en las que fue encontrado, Paco ahora está en busqueda de una familia que le permita comenzar una nueva etapa. La comunidad que se movilizó para ayudarlo también realizó un video para contar su historia y promover su adopción.

En la pieza audiovisual, Paco es presentado en primera persona como un perro que fue abandonado y que esperó durante horas a que regresaran por él. El mensaje cuenta que, gracias a la intervención de los vecinos, recibió atención veterinaria y hoy se encuentra “sano, fuerte y listo para empezar de nuevo”.

La comunidad espera que la difusión de su historia permita encontrar pronto un hogar para el perro. En el video, la invitación es a que quien esté buscando un compañero de vida considere darle a Paco la oportunidad de construir una nueva historia.

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Quienes estén interesados en adoptar a Paco pueden comunicarse al 319 471 1863. La comunidad busca para él una familia responsable que pueda ofrecerle un hogar estable y los cuidados que necesita.

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