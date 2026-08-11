La historia de Dastan y Gasper, los perros rescatistas que viajaron a Cali tras el terremoto

Dastan es de raza Pastor Belga Malinois. Foto: Bomberos de Bogotá

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El terremoto registrado en la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia dejó varias afectaciones en Cali y otras zonas del país. La emergencia movilizó a organismos de socorro de diferentes regiones, entre ellos los Bomberos de Bogotá, que enviaron a dos de sus perros especializados en labores de búsqueda y rescate.

Dastan y Gasper hacen parte del Equipo Especializado de Búsqueda con Caninos K9/BRAE y viajaron desde la capital hasta Cali para apoyar a los equipos que trabajan en la localización de personas que podrían estar atrapadas entre estructuras afectadas por el sismo.

De acuerdo con los reportes entregados durante la emergencia, en Cali hay miles de viviendas afectadas y varias infraestructuras, entre hospitales y centros educativos, presentan daños. Además, las autoridades han señalado que una de las principales prioridades es localizar a las personas que continúan desaparecidas.

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Uno de los protagonistas de esta misión es Dastan, un pastor belga malinois de siete años. El canino llegó a Colombia desde España en 2020, como parte de la renovación de la unidad especializada. Desde entonces, se ha preparado para participar en labores de búsqueda y rescate, obtuvo una certificación internacional y ha participado en misiones de emergencia, entre ellas una en Haití y, más recientemente, en Venezuela.

Dastan vuelve a ponerse su equipo de trabajo para enfrentar una nueva emergencia. Ahora, su destino es Cali, donde junto a Gasper y los rescatistas apoyará la búsqueda de personas que puedan estar atrapadas.

El entrenamiento de estos perros les permite desplazarse por escenarios complejos y utilizar su desarrollado olfato para identificar posibles señales de personas bajo los escombros. Su trabajo se convierte así en un apoyo importante para los equipos que continúan recorriendo las zonas afectadas por el terremoto.

Estas son las medidas tras el terremoto en Cali

Tras la emergencia, las autoridades también anunciaron diferentes medidas para atender la situación en Cali. Desde el sector salud se decretó la alerta roja hospitalaria, con el objetivo de priorizar la atención de los heridos y reprogramar los procedimientos que no sean urgentes.

Por su parte, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle declararon la calamidad pública para fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia. Además, se anunció la suspensión del Festival Petronio Álvarez, que esta semana tenía programada la celebración de sus 30 años.

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que este martes 11 de agosto también se suspenderá el pico y placa, como parte de las medidas adoptadas tras el terremoto.

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