Conozca a las nuevas mascotas presidenciales: los perros de Abelardo de la Espriella

Kiara es una de las cuatro perritas que acompañan al presidente Abelardo de la Espriella y su familia. Foto: Tik Tok Abelardo De La Espriella

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Las nuevas integrantes de la familia presidencial colombiana tienen cuatro patas. Alesia, Mora, Laika y Kiara son las cuatro perritas que acompañan a Abelardo de la Espriella y su familia, según mostró el mandatario en un video publicado en su cuenta de TikTok.

En las imágenes, de la Espriella presentó una a una a sus mascotas. Alesia es una perra de raza cane corso, de pelaje negro, que se encontraba próxima a dar a luz al momento de la grabación. El mandatario contó que esperaba el nacimiento de entre seis y siete cachorros y que planeaba quedarse con dos de ellos.

También presentó a Mora, otra perrita de pelaje negro y crespo, Laika, una perra que, según explicó, fue adoptada por la familia y se caracteriza por su inteligencia, y Kiara, otra de las integrantes de la manada, de gran tamaño y pelaje café.

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La presentación de las mascotas hace parte del contenido que el mandatario ha compartido sobre su vida familiar y sus animales de compañía. En el video, además de mostrar a las cuatro perritas, destacó el vínculo que mantiene con ellas y las describió como parte de su “manada”.

“Les presento a mi manada: Alesia, Mora, Laika y Kiara. Cuatro perritas fieles que acompañan a un Tigre firme por la Patri.”, señaló de la Espriella en la publicación.

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 el pasado 7 de agosto. Con ello, Alesia, Mora, Laika y Kiara pasan a ser las nuevas mascotas de la familia presidencial.

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