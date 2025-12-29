“La Navidad aún no llega para todos”: fundación busca regalos para sus animales rescatados

En hogares de paso, 21 perros y gatos rescatados aún esperan un gesto solidario que les permita recibir su aguinaldo navideño, pese a que las fiestas ya terminaron. Foto: @adoptaunpeludo_

Más de 20 perros y gatos rescatados por la organización Adopta Un Peludo, en Bogotá, aún esperan que la Navidad no pase de largo para ellos. Aunque las festividades ya quedaron atrás, el Aguinaldo Peludo, una campaña solidaria que busca entregar un regalo a cada animal que permanece en hogares de paso, tuvo que ser aplazado. A la fecha, 21 animalitos siguen sin recibir su obsequio, por lo que la fundación mantiene un llamado urgente a la solidaridad para cumplir la meta y que ninguno se quede sin ese gesto de cuidado y cariño.

Desde hace varios años, Adopta Un Peludo (conocida en redes sociales como @adoptaunpeludo_) trabaja en el rescate, recuperación y adopción responsable de perros y gatos en situación de abandono. Muchos de ellos han sido víctimas de maltrato, accidentes o enfermedades, y hoy se encuentran bajo cuidado temporal, a la espera de una familia definitiva. Para la fundación, la Navidad no solo es una fecha de celebración, también es una oportunidad para que estos animales, aunque sea por un momento, reciban atención, cariño y un detalle que les recuerde que no están solos.

“Queremos que todos nuestros perritos y gaticos rescatados que aún esperan por una familia tengan un regalo navideño y un detalle hermoso. Queremos que esta Navidad sea especial para ellos”, señalan desde la organización. Sin embargo, el objetivo aún no se ha completado. A pesar del apoyo recibido, 21 animales siguen esperando su aguinaldo, lo que llevó a la fundación a extender la campaña y reforzar su llamado a la ciudadanía.

Las formas de ayudar son diversas y están pensadas para facilitar la participación de todos los que quieran sumarse. Las personas pueden visitar a los animalitos y entregarles su regalo personalmente, enviar el obsequio a través de los puntos de acopio, realizar donaciones monetarias para que el equipo arme los regalos o apadrinar a uno de los animales, recibiendo a cambio un video personalizado que muestra cómo su aporte impacta directamente en la vida del peludo.

Cada contribución tiene un impacto real. Muchos de los regalos no son lujos, sino necesidades básicas: alimento de buena calidad, medicamentos, vacunas, ropa para el frío, camitas, pañales o implementos médicos. Además, la fundación enfrenta actualmente una deuda veterinaria cercana a los 2.300.000 pesos, por lo que los aportes económicos también ayudan a sostener los tratamientos en curso.

Entre los animales que aún esperan su aguinaldo está Ofelia, una perrita descrita por la fundación como “muy especial”. Sus deseos navideños incluyen ropa abrigada, collares, alimento Ringo pro cachorro, vacunas para mantenerse sana y, sobre todo, una familia que la quiera para siempre. También está Doctor Orejas, un perro amoroso que necesita concentrado Ringo pro adulto, un buzo calentito, una camita cómoda para sus largas siestas y su esquema de vacunación completo.

El listado incluye casos más complejos, como el de Neymar, un gatito que atraviesa un proceso de recuperación y cuya mayor ilusión es volver a caminar. Para ello necesita pañales, cremas antipañalitis, pañitos húmedos, juguetes, vacunas, arena, concentrado de buena calidad y un coche de ruedas que le permita movilizarse.

Una situación similar vive Rafinha, un perrito cuya Navidad también está marcada por la esperanza de recuperar la movilidad y que requiere insumos médicos, alimento especializado y abrigo.

No faltan tampoco los deseos más sencillos pero profundos, como los de Sofía, una gatita que sueña con una familia amorosa, alimento nutritivo y desparasitación. O el caso de las Panteras, dos gaticos negros que piden comida, juguetes y, como la mayoría, una oportunidad de ser adoptados.

Estos son solo algunos ejemplos de los animales que aún esperan su aguinaldo navideño. La fundación invita a quienes deseen conocer todas las historias a visitar su cuenta de Instagram. Las personas interesadas en participar pueden comunicarse vía WhatsApp al 319 707 8977, donde recibirán información detallada sobre cada animal y las formas de ayudar.

Aunque la Navidad ya terminó, en los hogares de paso de Adopta Un Peludo todavía hay animales que no han recibido su obsequio. El objetivo sigue siendo que ningún peludo se quede sin regalo y que, al menos por un momento, todos puedan sentir el amor y la alegría de estas fechas.

