La Red Zoocial
Sussy, la perrita más abuelita de una fundación: no ha tenido ningún interesado hasta hoy

Su historia dio un giro inesperado cuando su humano falleció en un trágico accidente de tránsito.

26 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.
La fundación busca con urgencia una familia que le ofrezca una jubilación digna, rodeada de cariño, tranquilidad y cuidados.
Foto: adoptaunbuenamigochan
La Fundación Adopta un Amigo Chan compartió la historia de Sussy, una perrita de edad avanzada que, pese a su dulzura y nobleza, continúa esperando un hogar definitivo.

Durante muchos años formó parte de una familia a la que acompañó con lealtad en cada etapa de la vida. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando su humano falleció en un trágico accidente de tránsito, dejándola a ella y a su hermano perruno en situación de abandono.

Mientras él fue adoptado hace dos años por una familia amorosa, Sussy no ha corrido con la misma suerte. Desde entonces permanece bajo el cuidado de la fundación, sin que hasta ahora haya aparecido alguien dispuesto a brindarle el calor de un hogar en esta etapa de su vida.

Aunque se encuentra sana, el paso del tiempo es inevitable. Por ello, la fundación busca con urgencia una familia que le ofrezca una jubilación digna, rodeada de cariño, tranquilidad y cuidados.

Sussy es una perrita noble, educada y profundamente afectuosa, cualidades que hacen aún más injusto que continúe esperando tras las rejas de un refugio.

La organización recuerda que Sussy se entrega vacunada, esterilizada y desparasitada, lista para integrarse a un nuevo hogar. Además, la familia que decida abrirle su corazón recibirá un detalle especial como agradecimiento por brindarle una segunda oportunidad a una de las “invisibles” del refugio.

La fundación invita a difundir su historia y a considerar la adopción responsable. A veces, un pequeño gesto puede cambiar por completo el final de una vida. Quienes estén interesados pueden comunicarse directamente por mensaje privado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

