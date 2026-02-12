La palatabilidad impulsa el auge del alimento para mascotas en Colombia

Cada vez más hogares ven a sus perros y gatos como parte de la familia, lo que impulsa la preferencia por productos que combinen nutrición y sabor. Foto: Pexels - Pexels

El sabor ha dejado de ser un atributo secundario para consolidarse como un factor decisivo en la alimentación de perros y gatos en Colombia. La palatabilidad, combinación de sabor, aroma y textura, se ha convertido en el principal criterio de elección para los llamados tutores de mascotas, marcando una nueva etapa en el mercado nacional.

Actualmente, los consumidores no solo buscan un alimento balanceado, sino uno que sus animales disfruten desde el primer bocado. Esta evolución ha impulsado el crecimiento de la categoría, con una mayor demanda de proteínas, ingredientes naturales y fórmulas diseñadas para resultar atractivas sin necesidad de mezclas o estímulos adicionales.

El mercado colombiano atraviesa una transformación profunda. Cada vez más hogares consideran a sus perros y gatos como parte esencial de la familia, lo que se traduce en una preferencia por productos que combinen beneficios nutricionales con alto agrado para las mascotas.

De acuerdo con cifras de Kantar Worldpanel, el mercado de alimentos para mascotas en Colombia creció cerca del 30 % en el último año. Este aumento estuvo impulsado, en parte, por un incremento del 23 % en el precio promedio por kilogramo, lo que evidencia una migración hacia opciones premium.

A su vez, el estudio Insight Mascotas 2024 señala que el 80 % de los tutores de mascotas ya adquiere “comidas especiales”, confirmando la tendencia hacia productos más sofisticados, donde el gusto del animal es tan relevante como el aporte nutricional.

“Las mascotas hoy tienen voz a través de sus preferencias. Si un alimento no les gusta, simplemente no lo comen. Por eso, la palatabilidad se ha vuelto clave: proteínas de calidad, ingredientes naturales y recetas que despierten su apetito”, afirma Juan Pablo Páez, director de Marketing de Gabrica.

Las proyecciones refuerzan este panorama. Según un informe sectorial elaborado por StrategyHelix Ltd., el mercado de cuidado y alimentación de mascotas en Colombia crecerá a una tasa anual del 8,6 % entre 2025 y 2030, con un protagonismo creciente de alimentos gourmet, funcionales y altamente palatables.

En este contexto, Gabrica anunció el lanzamiento de GranPlus, una nueva línea de alimentos secos y húmedos para perros y gatos, enfocada en equilibrar nutrición funcional y sabor. Las fórmulas incluyen proteínas para el mantenimiento muscular, omega 3 y 6 para piel y pelaje, L-carnitina para apoyar el peso ideal y la salud cardíaca y hepática, beneficios para la salud intestinal, reducción de la formación de sarro y la ausencia de colorantes, aromas artificiales y transgénicos.

