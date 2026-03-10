Lanzan el PetPhone, el primer celular diseñado para mascotas: así funciona

Uno de los principales diferenciales del PetPhone es su sistema de comunicación bidireccional. Foto: GlocalMe Moments

La tecnología para el cuidado de mascotas sigue evolucionando y cada vez ofrece herramientas más avanzadas para fortalecer el vínculo entre animales de compañía y sus tutores. Una de las más recientes innovaciones es el PetPhone, un dispositivo presentado como el primer “smartphone” diseñado específicamente para mascotas, que permite realizar llamadas de voz bidireccionales en tiempo real entre animales y humanos.

De acuerdo con información publicada en la página web de uCloudlink, empresa tecnológica con sede principal en Hong Kong y líder en conectividad móvil global, el dispositivo busca ir más allá de los rastreadores tradicionales para mascotas al incorporar funciones que no solo permiten conocer su ubicación, sino también interactuar con ellas a distancia.

La propuesta central de PetPhone es transformar la forma en que los tutores se conectan con sus animales cuando no están cerca. Mientras que los rastreadores convencionales se limitan a mostrar la ubicación del animal, este dispositivo integra un sistema de comunicación que permite enviar y recibir mensajes de voz, así como establecer llamadas directas entre el dueño y la mascota.

Según la compañía, el dispositivo utiliza un protocolo de comunicación diseñado para facilitar la interacción entre humanos y animales. En la práctica, esto significa que el tutor puede llamar a su mascota desde cualquier lugar, enviarle mensajes de voz personalizados o reproducir sonidos relajantes cuando el animal se encuentre solo en casa.

Comunicación, monitoreo y seguridad

De acuerdo con uCloudlink, uno de los principales diferenciales del PetPhone es su sistema de comunicación bidireccional. El dispositivo permite que el tutor realice llamadas de voz a su mascota desde su teléfono móvil y, al mismo tiempo, recibir alertas o “llamadas inteligentes” generadas por el propio dispositivo cuando detecta determinados comportamientos.

La empresa explica que esta función puede resultar útil cuando el animal presenta signos de ansiedad, se encuentra escondido o muestra algún comportamiento inusual. En estos casos, el tutor puede establecer contacto por voz y enviar mensajes tranquilizadores, lo que busca reducir la sensación de distancia entre ambos.

Además de la comunicación, el dispositivo integra un sistema de seguimiento global que permite localizar a la mascota en tiempo real. PetPhone utiliza una combinación de tecnologías de posicionamiento, entre ellas GPS, AGPS, LBS, Wi-Fi, Bluetooth y radar activo, para ofrecer mayor precisión incluso en entornos complejos, como zonas urbanas con edificios o espacios interiores.

Cuando la mascota sale de la zona establecida, el dispositivo envía una alerta al tutor, lo que facilita actuar rápidamente ante una posible pérdida.

Otra de las funciones destacadas es la activación de señales de luz y sonido desde el dispositivo, lo que ayuda a localizar al animal con mayor facilidad cuando se encuentra cerca.

Según la compañía, el PetPhone también incorpora herramientas de monitoreo del bienestar animal basadas en inteligencia artificial. El dispositivo registra la actividad diaria de la mascota, contabiliza el movimiento y analiza patrones de comportamiento.

Con esta información, el sistema puede detectar cambios en la rutina del animal y generar alertas cuando identifica comportamientos inusuales que podrían estar asociados con problemas de salud. Los datos recopilados también pueden compartirse con veterinarios o cuidadores para facilitar el seguimiento del estado del animal.

El dispositivo también incorpora funciones para la comunidad de tutores de mascotas. A través de la plataforma asociada, los usuarios pueden conectarse con otros tutores alrededor del mundo, compartir fotografías, historias y consejos sobre bienestar animal, así como participar en actividades comunitarias virtuales o presenciales.

En cuanto a sus características físicas, la empresa asegura que el PetPhone está diseñado para ser ligero y resistente. El dispositivo pesa alrededor de 37 gramos, lo que permite que sea utilizado por mascotas de más de 3,5 kilogramos sin generar incomodidad. También cuenta con certificación de resistencia al agua y al polvo con estándar IP67, lo que le permite soportar lluvia, salpicaduras y condiciones de uso cotidiano.

La batería recargable de 600 mAh ofrece una autonomía de hasta cinco días, dependiendo del uso. Además, el sistema de carga utiliza una interfaz magnética que facilita la recarga del dispositivo.

Aunque este tipo de dispositivos son nuevos en el mercado, refleja una tendencia creciente en el desarrollo de herramientas digitales orientadas al bienestar animal y al fortalecimiento del vínculo entre mascotas y humanos.

