Familia transforma la despedida de su gato de 18 años en ayuda para otros animales

La historia de Frankie inspiró una donación que ahora beneficia a animales rescatados en Bogotá. Foto: Fundación Por Amor A Rocky

Frankie fue un gato que vivió 18 años rodeado de amor y cuidados y que, tras su partida, se convirtió en un símbolo de solidaridad y ayuda para otros animales. Para rendirle homenaje, su familia decidió realizar una donación a la Fundación Por Amor a Rocky, en Bogotá, con el propósito de apoyar a perros y gatos rescatados.

La iniciativa fue compartida por la organización en sus redes sociales, donde explicaron que la contribución se realizó en nombre de Frankie para que otros animales puedan recibir alimento, atención médica, refugio y, sobre todo, un hogar lleno de cariño.

A través de un emotivo video publicado en la cuenta de Instagram @poramorarocky1, la fundación recordó la vida del felino y el vínculo que construyó con su familia durante casi dos décadas.

“Hoy quiero seguir cuidando desde donde estoy. Yo tuve mucha suerte, siempre tuve voces conocidas cerca, manos que me protegieran y un hogar. Ahora quiero que otros gatitos y perritos también tengan esa oportunidad“, se escucha en el mensaje que acompaña el homenaje. Con esas palabras, se explica que su familia decidió transformar el dolor por su partida en una acción solidaria que permita ayudar a animales que actualmente necesitan comida, atención veterinaria, refugio y protección.

Para la fundación, este tipo de gestos demuestra que el amor por los animales no termina cuando se van. Por el contrario, puede convertirse en una oportunidad para ayudar a otros que aún esperan una segunda oportunidad. Según señalaron, donaciones como la realizada en nombre de Frankie permiten continuar con las labores de rescate, rehabilitación y cuidado de perros y gatos sin hogar y en situación critica.

Además, la organización invitó a otras personas que hayan perdido a un animal que marcó su vida a realizar donaciones conmemorativas. De esta manera, explican, el recuerdo de esos compañeros de vida puede seguir dejando huella a través del apoyo a animales rescatados.

La familia de Frankie también dedicó un mensaje final de despedida para su compañero felino, recordándolo con los apodos que lo acompañaron durante su vida y agradeciéndole por los años compartidos. “Gracias por tu vida con nosotros. Descansa, vuelve a ser joven, corre y juega feliz. Te amamos por siempre”, expresaron.

Aunque Frankie ya no está físicamente, su historia continúa inspirando solidaridad. Gracias al gesto de su familia, su nombre seguirá asociado a nuevas oportunidades para animales que, al igual que él alguna vez, necesitan amor, protección y un hogar seguro.

