Las 10 preguntas que más reciben los veterinarios: estas son las respuestas

Los médicos veterinarios recomiendan llevar a las mascotas al veterinario al menos una vez al año, incluso si parecen estar sanas. EFE/ Jorge Ábrego Foto: EFE - JORGE ABREGO

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Cada vez más colombianos tienen en sus hogares perros y gatos, y con ello también aumentan las dudas sobre cómo cuidar correctamente su salud. Desde la frecuencia de las vacunas y la desparasitación hasta la alimentación o la caída del pelo, los veterinarios reciben a diario consultas que, de resolverse a tiempo, pueden prevenir problemas de salud en las mascotas.

De acuerdo con Pet Food Institute, el crecimiento de los hogares con animales de compañía en el país ha impulsado la búsqueda de información confiable. Mientras en 2020 el 48 % de los hogares colombianos tenía al menos una mascota, para 2025 esa cifra se estima entre el 60 % y el 67 %, lo que refleja el papel cada vez más importante que perros y gatos ocupan dentro de las familias.

Sin embargo, este aumento también ha venido acompañado de la circulación de consejos en redes sociales y creencias populares que, en algunos casos, pueden poner en riesgo el bienestar de los animales.

“El acceso a información veterinaria confiable es clave para prevenir enfermedades y tomar mejores decisiones sobre el cuidado de perros y gatos. Muchas veces las personas llegan a consulta con dudas que nacen de recomendaciones en internet o creencias populares”, explica Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute.

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Con base en la experiencia de sus especialistas, la organización recopiló las diez preguntas que con mayor frecuencia reciben los veterinarios durante las consultas. Estas son las respuestas:

¿Cada cuánto debo llevar a mi mascota al veterinario si se ve sana? Al menos una vez al año, aunque cachorros, animales mayores o con enfermedades pueden requerir controles más frecuentes.

¿Qué vacunas necesita? El esquema depende de la edad, el estado de salud y las recomendaciones del veterinario.

¿Cada cuánto debe desparasitarse? En términos generales, cada tres meses, aunque la frecuencia puede variar según el estilo de vida y el riesgo de exposición del animal.

¿Es normal que se le caiga el pelo a mi mascota? La muda puede ser natural, pero una caída excesiva o acompañada de picazón o zonas sin pelo requiere valoración médica.

¿Por qué mi mascotas se mueve mientras duerme? Durante el sueño profundo es normal que perros y gatos muevan las patas, la cola o emitan pequeños sonidos.

¿Cuál es la mejor alimentación? Los expertos recomiendan ofrecer un alimento completo y balanceado, formulado según la edad, el tamaño y la condición de salud del animal.

¿Cada cuánto debo bañar a mi mascotas? La frecuencia depende de la especie, el tipo de pelaje y la recomendación del médico veterinario.

¿Qué alimentos son tóxicos para perros y gatos? Entre los principales se encuentran el chocolate, las uvas, las pasas, la cebolla, el ajo, el aguacate, el alcohol y la cafeína.

¿Se puede mezclar comida casera con concentrado? Solo cuando la dieta ha sido formulada por un profesional en nutrición animal para garantizar que sea equilibrada.

¿Qué beneficios tiene la esterilización? Ayuda a prevenir algunas enfermedades y evita camadas no deseadas.

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Para Pet Food Institute, resolver este tipo de inquietudes no solo mejora el bienestar de los animales, sino que también fortalece la tenencia responsable y permite detectar enfermedades de forma temprana.

“Muchas consultas podrían atenderse de manera preventiva si los cuidadores contaran con información clara y orientación profesional desde las primeras etapas de vida de la mascota”, concluye Cifuentes.

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