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Las mascotas están redefiniendo dónde y cómo vivimos en Colombia

Las mascotas ya no solo ocupan un lugar dentro de los hogares, también empiezan a influir en cómo se diseñan las viviendas, los parques, las calles y hasta el transporte público. En Colombia, esta transformación está llevando a constructoras y ciudades a replantear espacios que durante décadas fueron pensados principalmente para las personas.

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Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Laura Tatiana Vargas Lizarazo
20 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
Funny portrait of cute puppy dog border collie holding miniature toy model house on nose isolated on white background. Real estate mortgage property sweet home dog shelter concept
Las zonas para mascotas pasaron de ser espacios secundarios a formar parte de la propuesta de algunos proyectos residenciales.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Iuliia Zavalishina

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Cuando Andrés y Valentina, una pareja joven en sus veintes, comenzaron a adecuar su apartamento en Bogotá, no pensaban únicamente en cómo vivirían ellos, sino también en cómo vivirían sus dos gatos. En una vivienda de menos de 30 metros cuadrados, incorporaron muebles modulares para felinos en la sala, escogieron telas pet friendly resistentes a los arañazos y compraron una cama con un laberinto para gatos en su interior. Todo esto, con el propósito de convertir el espacio en un lugar cómodo y seguro para los cuatro.

Su caso refleja una…

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021. Tatiana71765621 lvargas@elespectador.com

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