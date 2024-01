¿Las mascotas pueden tener un permiso para entrar a las UCIS?

Pedro Salazar fue paciente en UCI. La visita de su perro criollo Tomy fue fundamental en su proceso de recuperación. Foto: Andres Carom

El programa “Huellas que sanan” del Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN) permite la visita de mascotas personales a pacientes con estancia prolongada (mayor a 15 días), con el fin de mejorar sus condiciones físicas, psicológicas y sociales.

De acuerdo con el doctor Jairo Pérez, director de la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) del HUN, la UCI es un espacio con una carga emocional bastante alta, por lo que las visitas de las mascotas les traen beneficios a los pacientes con patologías crónicas y hospitalizaciones prolongadas, ayudándolos a disminuir la ansiedad, el estrés y el dolor.

“Hay una cama y una cantidad de aparatos, ventiladores, monitores, bombas de infusión con alarmas, cosas que la mayoría de las personas nunca han visto. Hay mucho movimiento, tanto en el día como en la noche, porque se manejan pacientes críticos. El acompañamiento en estos casos es esencial. Faltaba un componente y era el de las mascotas, que hoy hacen parte de la familia. ¿Por qué no facilitar que puedan ingresar a la UCI en una situación tan difícil?”, explica el doctor Pérez.

Además, según el profesional, los animales de compañía no solo traen beneficios en la parte emocional y social, también son fundamentales en la rehabilitación del paciente. “Principalmente en enfermedades neurológicas, el hecho de poder entrar en contacto, de tocar la mascota, de sentirla, es un estímulo para el cerebro. No solo es compañía, no solo es compensación emocional, también es rehabilitación desde el punto de vista físico”, informa el médico.

Si usted o sus parientes cercanos son amantes de los animales, seguramente se preguntará cuál es el procedimiento para ingresar una mascota a la UCI. En primer lugar, debe tener en cuenta que, por el momento, el único centro médico que tiene habilitado este beneficio de forma activa y permanente es el Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN).

De acuerdo Natalia Corredor, jefe de experiencia de usuario (UX) del HUN, en Colombia se conocen pocos centros de salud que hayan implementado este tipo de iniciativas. Se sabe que, en 2021, el Hospital Internacional de Colombia – HIC, en Santander, aprobó un protocolo para el ingreso seguro de mascotas a la UCI, con el objetivo de acelerar la recuperación cardiovascular, mental y la rehabilitación de pacientes con COVID-19.

A nivel internacional este tipo de programas son más comunes. De hecho, el HUN tomó como referencia iniciativas similares realizadas en Estados Unidos y España, donde se ha evidenciado que la presencia de los animales de compañía en el entorno hospitalario tiene importantes beneficios para los pacientes. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma de Madrid – UAM, permitir la entrada al hospital de las mascotas puede proporcionar apoyo emocional, mejora del estado de ánimo y disminución de la sensación de soledad y aislamiento en el paciente.

Para que las visitas de los animales de compañía se den de forma segura y cumplan su objetivo terapéutico sin generar riesgo al paciente y al equipo asistencial, se deben tener en cuenta algunos lineamientos. Corredor explica que el hospital cuenta con protocolos bien estructurados en dos vías. La primera es el paciente: no debe ser un paciente inmunosuprimido, no debe tener heridas expuestas, no debe estar aislado y no puede tener infecciones o alergias.

La segunda tiene que ver con las mascotas: deben tener certificado médico veterinario constatando buen estado de salud, carnet de vacunación donde certifique esquema hexavalente y rabia, recibir un baño en un periodo no menor a 45 días antes de la visita, tener uñas cortas y aseo general en pelaje y extremidades y el día de la visita debe ser cepillado para eliminar el exceso de pelo suelto.

Además, la mascota debe ser guiada por un familiar mediante correa y debe permanecer con ella durante su estancia, aquellos que sean considerados de manejo especial, deben portar bozal durante su tránsito por el hospital. “Las visitas son entre 30 y 45 minutos, teniendo en cuenta que el perrito también tiene sus necesidades fisiológicas. No tenemos horarios cruzados, es decir, no se pueden encontrar dos perritos en la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo espacio”, agrega Corredor.

