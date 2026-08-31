¿Los perros pueden comer huevo? Esto dicen los expertos

Este alimento es rico en proteínas, contiene diferentes ácidos grasos y aminoácidos esenciales. Foto: Pexels - Pexels

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El huevo es uno de esos alimentos que casi nunca faltan en la cocina, frito, revuelto, cocido o como parte de alguna receta, es un ingrediente habitual en la alimentación de las personas. Pero cuando un perro pone esa mirada de “¿y para mí no hay?”, es normal preguntarse: ¿se le puede dar huevo?

Según Hill’s Pet Nutrition, los perros sí pueden comer huevo, pues este alimento es rico en proteínas, contiene diferentes ácidos grasos y aminoácidos esenciales, por esta razón, puede ser una opción saludable para ellos siempre que se ofrezca de manera adecuada.

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¿Los perros pueden comer huevo crudo?

De acuerdo con Purina Colombia, las mascotas no deberían consumir alimentos crudos, especialmente cuando se trata de productos que tampoco consumiríamos las personas en ese estado.

En el caso del huevo, uno de los principales riesgos es la presencia de la bacteria Salmonella, que puede provocar síntomas como fiebre, vómito, letargo y diarrea en los perros.

Pero ese no es el único problema, el consumo de huevo crudo también puede llevar a una deficiencia de biotina (vitamina B7), un nutriente importante para el bienestar de la piel y el pelaje, además de participar en un adecuado proceso digestivo.

A su turno, Hill’s Pet Nutrition señala que a los perros se les debe suministrar huevos cocidos o revueltos, aunque es importante tener algunos cuidados a la hora de prepararlos y servirlos. Por ejemplo, un huevo cocido debe cortarse en trozos pequeños para facilitar que la mascota pueda masticarlo y tragarlo, además, no es necesario agregar aceite, sal o mantequilla.

Según los expertos de la marca, estos ingredientes generan problemas si se consumen en exceso, la abundancia de sal puede agravar enfermedades cardíacas en los perros y la mantequilla o grasas aumentan su peso.

Otro detalle que puede parecer obvio, pero que vale la pena recordar: el huevo debe dejarse enfriar antes de ofrecérselo al perro para evitar que se quemen.

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¿Cuánto huevo puede comer un perro?

El huevo debe entenderse como un alimento adicional y no como un reemplazo de la alimentación habitual del perro.

Hill’s Pet Nutrition recomienda tener en cuenta las calorías que consume diariamente la mascota. Si se decide incluir este alimento como un premio o snack, estos extras no deberían representar más del 10 % de su ingesta calórica diaria, salvo que exista una indicación diferente por parte del veterinario.

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