Tres cosas que pueden marcar la diferencia para salvar a su mascota en una emergencia

Establecer una ruta de acción y conocer las necesidades particulares de cada animal son aspectos que pueden ayudar a los tutores a actuar de manera más organizada durante una emergencia. Foto: Gobierno Bolivariano de Aragua

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Ante un sismo, una inundación, un deslizamiento u otra situación que obligue a evacuar, la rapidez y la organización pueden ser determinantes para proteger a todos los integrantes de una familia, incluidas las mascotas. Por eso, contar con un plan previo que contemple las necesidades de perros y gatos puede facilitar la respuesta ante una emergencia.

A raíz de los recientes eventos que han generado alertas preventivas en diferentes zonas del país, Royal Canin recordó la importancia de incluir a los animales de compañía dentro de los planes familiares de emergencia y tener preparados con anticipación elementos básicos para su cuidado.

“Para muchas personas, su mascota es un integrante más de la familia, por lo que dejar su protección para el último momento puede hacer aún más difícil una situación que ya es inesperada. Prepararse también es una forma de cuidarlos y de darles tranquilidad cuando más lo necesitan”, señaló Carolina Figueroa, médica veterinaria de Royal Canin.

De acuerdo con la compañía, tener disponibles los elementos esenciales, establecer una ruta de acción y conocer las necesidades particulares de cada animal son tres aspectos que pueden ayudar a los tutores a actuar de manera más organizada durante una emergencia.

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1. Prepare un kit de emergencia para su mascota

Una de las principales recomendaciones es contar con un bolso de evacuación rápida destinado exclusivamente a la mascota y mantenerlo en un lugar de fácil acceso.

El kit debería contener alimento habitual para varios días, agua potable, recipientes para comida y agua, medicamentos de uso frecuente, una copia de los registros de vacunación y otros documentos veterinarios, correa, arnés o guacal, además de bolsas higiénicas y elementos básicos de limpieza.

La compañía recomienda adaptar estos elementos a las necesidades particulares de cada mascota. En animales que requieren cuidados específicos, por ejemplo, es importante incluir lo necesario para mantener, en la medida de lo posible, sus rutinas de alimentación y atención.

La idea es evitar que, en medio de una evacuación, los tutores tengan que buscar cada elemento por separado y puedan contar con todo lo necesario en un solo lugar.

2. Revise que su mascota pueda ser identificada

Durante una emergencia existe el riesgo de que una mascota se separe de su familia. Por esta razón, los expertos recomiendan verificar que perros y gatos tengan una placa de identificación visible y con información de contacto actualizada.

Los datos deben revisarse periódicamente para comprobar que sean legibles y estén vigentes, especialmente el número de teléfono de contacto.

En caso de que el animal tenga microchip, también es importante mantener actualizada la información asociada a este dispositivo. Contar con datos de identificación vigentes puede facilitar el contacto con la familia si la mascota se extravía durante una situación de emergencia.

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3. Incluya a su mascota en el plan de evacuación

Tener listo un kit no es suficiente. La familia también debería definir con anticipación qué hará con la mascota si necesita abandonar la vivienda.

Lo recomendable es establecer previamente quién será responsable de trasladar al animal y tener identificado el elemento que se utilizará para hacerlo de manera segura, ya sea una correa, un arnés o un guacal.

Ante una evacuación, las mascotas deben salir junto con sus tutores y no ser dejadas para el último momento. También es conveniente identificar con anticipación el lugar al que se trasladará la familia y verificar que permita el ingreso de animales.

Tener estas decisiones tomadas previamente puede evitar que la familia tenga que resolverlas bajo presión durante una emergencia.

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