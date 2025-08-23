Maltrato animal en Brasil: caballo murió tras larga caminata, luego fue mutilado

Imagen de referencia. La Policía Civil investiga el caso para determinar si la mutilación ocurrió antes o después de la muerte del animal. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hecho de crueldad animal registrado en Bananal, en el interior de São Paulo, ha generado indignación en Brasil. Un caballo murió tras recorrer cerca de 14 kilómetros y, posteriormente, su dueño le amputó las patas con un machete.

La Policía Civil investiga el caso para determinar si la mutilación ocurrió antes o después de la muerte del animal. El delegado Rubens Luiz Fonseca Melo señaló que, independientemente del resultado, el maltrato está comprobado desde el momento en que el caballo murió por agotamiento.

“El autor afirmó que el caballo ya estaba muerto, que no logró subir una colina y entonces le cortó las extremidades. Estamos verificando si las lesiones fueron infligidas antes o después, pero, en cualquier caso, el maltrato ya existía”, explicó.

El responsable fue identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 años, quien confesó haber cometido la mutilación. Alegó que estaba bajo los efectos del alcohol y perturbado en el momento de los hechos. A pesar de la gravedad del caso, hasta ahora no se han realizado arrestos. La Policía informó que, una vez concluidas las diligencias, el expediente será remitido al Ministerio Público de São Paulo, que definirá si se presentan cargos.

El maltrato animal en Brasil está contemplado como delito ambiental. La legislación prevé hasta un año de prisión por abusos, lesiones o mutilaciones, con aumento de la pena cuando el animal muere como consecuencia de los actos. En casos que involucren animales domésticos, la condena puede llegar hasta cinco años de cárcel.

Este episodio reavivó el debate en torno a la necesidad de fortalecer las sanciones. El diputado federal Felipe Becari, de União Brasil, presentó un proyecto de ley que busca ampliar las penas por crueldad hacia animales de gran porte e incluye una lista de 32 conductas que serían consideradas maltrato, entre ellas mantener encadenados a los animales de forma continua. La propuesta avanza en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), aunque enfrenta resistencia de parlamentarios vinculados al sector agrícola.

La brutalidad del caso en Bananal no solo sacudió a la opinión pública, sino que volvió a poner sobre la mesa la urgencia de endurecer la protección legal frente al maltrato animal en el país.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱