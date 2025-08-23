¿A qué horas cantan los gallos y por qué?

El canto del gallo anuncia el despertar del campo, marcando el inicio de un nuevo día. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los gallos suelen iniciar sus cantos en las primeras horas del día, incluso unos minutos antes del amanecer. Esto no es solo costumbre, sino que obedece a su reloj biológico interno, un mecanismo que les indica cuándo es el momento de anunciar el nuevo día, según explican los científicos de la Universidad de Nagoya, en Japón, reseñado por National Geographic. Según uno de los investigadores del estudio, Takashi Yoshimura, “el canto está controlado por el reloj biológico” y no depende de señales externas como la luz del sol.

Este hallazgo fue corroborado en un experimento donde los gallos fueron expuestos a 24 horas de luz tenue sin alternancia de día y noche. Aun así, cantaron aproximadamente dos horas antes del “amanecer ficticio”, comportamiento que evidencia un ritmo de aproximadamente 24 horas, independiente de estímulos externos.

Además del reloj interno, el canto del gallo cumple funciones sociales y comunicativas fundamentales dentro del gallinero. Según el portal Experto Animal, estos animales utilizan su canto para marcar territorio, atraer a las hembras y desafiar a otros machos, funciones vinculadas a su rol como comunicadores dentro de su entorno.

Por su parte, el experto Manuel Soler, citado por RTVE, explica que el canto del gallo forma parte de una estrategia dual: con su voz le dice a otros machos “aquí mando yo”, mientras que a las hembras les transmite su condición física.

Es importante aclarar que el canto no se limita únicamente al amanecer. A lo largo del día, como al mediodía, media tarde o incluso durante la noche, pueden emitir vocalizaciones como alerta ante una amenaza, para comunicarse o reafirmar su dominio territorial.

En conclusión, los gallos cantan antes del amanecer porque sus relojes internos (ritmos circadianos) les indican que es hora de despertar. Además, su canto cumple funciones de comunicación social, como marcar territorio, atraer pareja o advertir peligros. Aunque la luz y otros estímulos pueden influir, no son necesarios para que el gallo comience su canto.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱