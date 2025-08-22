La Fundación Rescata Amor, en Bogotá, pide ayuda para la atención de Frijolito. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un golpe en la columna dejó sin movilidad a Frijolito, un cachorro rescatado en el Tolima, Colombia. En Fundación Rescata Amor, ubicada en Bogotá, su historia se ha convertido en un símbolo de resiliencia y, al mismo tiempo, un llamado urgente a la solidaridad.

Según relata una de las rescatistas de la fundación, Frijolito sufrió una fractura vertebral tan severa que generó presión sobre su médula espinal. Esto ocurrió tras permanecer varios días herido, lo cual agravó considerablemente su condición.

“Frijolito es un pequeño guerrero que sobrevivió a una fractura en su columna, días de dolor y hambre, cuando incluso comía tierra porque no podía moverse”, informaron desde el refugio.

Tras su traslado a Bogotá, el perrito recibió una cirugía de alta complejidad: estabilizaron su columna vertebral mediante implantes que, conforme el cachorro crece, necesitarán ser reemplazados por otros más grandes.

La buena noticia es que ya no sufre, gracias a la intervención médica y las terapias posteriores. Lo malo es que sus patas traseras no recuperaron la sensibilidad, dejándolo dependiente de una silla de ruedas para desplazarse.

La Fundación Rescata Amor enfrenta una deuda veterinaria significativa asociada al tratamiento y los cuidados de Frijolito. Además, requiere diariamente pañales desechables, indispensables para mantener su higiene y evitar complicaciones sanitarias. El esfuerzo y los recursos hasta ahora invertidos han sido enormes y seguir garantizando su calidad de vida depende en gran medida de la colaboración externa.

Por esta razón, Rescata Amor está haciendo un llamado abierto: buscan padrinos que contribuyan a cubrir los costos veterinarios y la provisión diaria de pañales. Cada aporte, por pequeño que sea, se traduce en tranquilidad y dignidad para el perrito cuya historia ya ha conmovido al equipo médico y a la comunidad rescatista.

Quienes deseen sumarse a esta causa pueden hacerlo contactando a la Fundación Rescata Amor a través de sus redes sociales en @rescataamor.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱