Maraña fue rescatado en las selvas del Caquetá y ahora es perro policía

Su historia fue compartida por la Policía Nacional, que lo presentó como un “compañero de cuatro patas con un corazón de Jungla”. Foto: Policía de Colombia

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En medio de las selvas del Caquetá, Maraña encontró una segunda oportunidad. Este perro criollo fue rescatado por quien en ese entonces era el subintendente Nieto, hoy subcomisario retirado, y desde entonces su historia quedó ligada a la de los Comandos Jungla.

Lo que comenzó como un rescate terminó convirtiéndose en una relación especial con los uniformados. Maraña encontró allí un hogar, una familia y con el paso del tiempo, la misión de acompañar a quienes realizan sus labores en las selvas del país.

Su historia fue compartida por la Policía Nacional, que lo presentó como un “compañero de cuatro patas con un corazón de Jungla”.

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Maraña, un compañero más de los Comandos Jungla

Después de ser rescatado, Maraña tuvo como tutor inicial al patrullero Andrés Saavedra. Actualmente, quien está pendiente de su cuidado es la intendente Judith, integrante de la unidad.

Pero Maraña no se quedó simplemente como un perro de compañía.

De acuerdo con la Policía, con el tiempo se convirtió en un símbolo de motivación para los Comandos Jungla y comenzó a acompañarlos en diferentes actividades y despliegues.

Ha estado en helicópteros, ha participado en operaciones y hasta ha hecho rapel junto a los uniformados. “Antes que ser un animal de compañía, se ha vuelto un compañero más de la unidad”, señaló la Policía en su publicación en redes sociales.

Así, aquel perro criollo rescatado en el Caquetá terminó convirtiéndose en una figura especial para los Comandos Jungla, donde encontró una familia y un lugar dentro de la unidad.

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