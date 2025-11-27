La rumba que salva vidas: con esta fiesta en Bogotá buscan ayudar a más de 150 animales

El próximo 6 de diciembre, la Zona T de Bogotá se convertirá en el epicentro de una causa que mezcla fiesta y solidaridad. Foto: @poramorarocky1

El próximo 6 de diciembre, la Zona T de Bogotá se convertirá en el epicentro de una causa que mezcla música, fiesta y solidaridad. Zonorama, una de las discotecas más concurridas, abrirá sus puertas para “El Gran Perreo”, una rumba que busca recaudar fondos para apoyar la labor de la Fundación Salvando Huellitas, ubicada en Sabanagrande, Atlántico.

Los organizadores del evento señalan que cada entrada vendida se traducirá directamente en apoyo al refugio, uno de los pocos que se dedica a rescatar animales en la costa colombiana. Es importante decir que en esta región del país la sobrepoblación canina y felina, el abandono y la escasez de recursos hacen especialmente difícil la labor de los rescatistas.

Para impulsar la asistencia y convertir la noche en una celebración memorable, el evento contará con la participación especial del artista Ferro, reconocido por su energía en el escenario. Su presentación será el eje musical de una noche pensada para unir a quienes disfrutan de la rumba con quienes desean ayudar a los animales en situación de vulnerabilidad.

Zonorama será el punto de encuentro desde las 8:00 p.m., cuando comenzará una programación creada para celebrar el inicio de la temporada decembrina con un toque distinto al de las festividades tradicionales.

El evento se enmarca en una tendencia creciente en Bogotá y otras ciudades del país: actividades de entretenimiento que también generan impacto social. Para los organizadores, esta es una forma efectiva de conectar a un público joven con causas urgentes, ofreciendo espacios de disfrute que, al mismo tiempo, contribuyen al bienestar animal.

“El Gran Perreo” no solo promete música y baile, sino también la oportunidad de cerrar el año aportando a quienes no tienen voz para pedir ayuda. Las personas que deseen comprar la boleta anticipadamente pueden comunicarse con la fundación en sus redes sociales: @salvandohuellitascol.

