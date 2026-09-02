“Me llamo Sacha y me quedé sin familia”: perrita fue abandonada con esta nota en Bogotá

El hecho ocurrió durante la noche, cuando el edil de la localidad de Usaquén, Andrés Felipe Ardila, y varios vecinos se encontraron con la escena. Foto: ardila_edilusaquen

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“Me llamo Sacha y me quedé sin familia”. Esa fue la frase que apareció escrita en un papel dejado junto a una perrita que fue abandonada en el parque Alcalá, en Bogotá.

El hecho ocurrió en la noche, cuando el edil de la localidad de Usaquén, Andrés Felipe Ardila, y varios vecinos se encontraron con la escena. Sacha estaba sola, desesperada y aparentemente no entendía qué hacía en ese lugar.

Junto a ella había una nota escrita a mano, en la que se podía leer que se había quedado sin familia. El mensaje incluso estaba acompañado por un corazón y una carita feliz.

El caso fue compartido por el edil a través de sus redes sociales, donde cuestionó que una persona pudiera dejar a un animal de compañía de esta manera. “Un perro no es un objeto del cual te puedes deshacer cuando te estorba”, señaló Ardila en el video en el que relató lo ocurrido.

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Vecinos se unieron para encontrar a Sacha

La situación se complicó cuando Sacha huyó del parque. Ante esto, varios vecinos del barrio Alcalá se organizaron para buscarla y compartieron su fotografía y la información en diferentes grupos de WhatsApp.

Después de la búsqueda, otros habitantes del sector lograron encontrarla aproximadamente a la altura de la calle 100 con Autopista Norte.

“Hoy Sacha se encuentra a salvo, después de haberla llevado al veterinario”, mencionó Ardila.

¿Qué pasará con Sacha?

Según una nueva actualización publicada por el edil, un equipo especializado de veterinaria le encontró problemas de salud. Los profesionales le formularon medicamentos para tratar sus patas, la piel y los ojos.

Además del tratamiento que ya comenzó, a Sacha le realizarán algunos exámenes de sangre para descartar posibles enfermedades, también está prevista una ecografía para determinar si está esterilizada.

Por ahora, la perrita está bajo el cuidado temporal de una familia que le está brindando atención y compañía mientras avanza en su recuperación. “Vamos a apoyar a Sacha para que se pueda recuperar de la mejor manera posible, pasar de estar abandonada en un parque con frío a estar ya con una familia que la está cuidando de manera temporal”, contó Ardila.

El edil también agradeció a los vecinos que participaron en la búsqueda y a las personas que compartieron el caso y enviaron mensajes de solidaridad. Para él, la reacción de la comunidad fue determinante para que Sacha pudiera ser encontrada y recibir atención. “Ayer demostramos que la unión de la comunidad es mucho más fuerte de quienes abandonan a sus animales en los parques”, afirmó.

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Un llamado frente al abandono de animales

Finalmente, Ardila hizo un llamado a quienes conozcan casos de abandono animal para que los reporten y así poder organizar brigadas comunitarias de búsqueda y rescate.

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