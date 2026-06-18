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Merlín, el pato mexicano que se convirtió en la estrella inesperada del Mundial

Merlín, un pato de dos años que recorre las calles de Ciudad de México con la camiseta de la selección mexicana, se ha convertido en una de las primeras sensaciones virales del Mundial.

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Victor Mather / The New York Times
18 de junio de 2026 - 05:29 p. m.
Turistas y aficionados suelen detenerse para fotografiar a Merlín durante sus paseos por la capital mexicana.
Turistas y aficionados suelen detenerse para fotografiar a Merlín durante sus paseos por la capital mexicana.
Foto: @patomerlinoficial
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La mascota se ha convertido en una de las primeras sensaciones del torneo mientras se pasea por Ciudad de México vestido con la camiseta tricolor.

Con el Mundial en marcha en México, Canadá y Estados Unidos, ¿quién es la figura más destacada que ha vestido la camiseta verde de la selección mexicana este año?

Julián Quiñones, quien marcó el primer gol de la Copa Mundial, podría optar al título. También el portero del equipo, Raúl Rangel, por no permitir que Sudáfrica anotara.

Y luego está Merlín, el pato.

Merlin, de 2 años, se ha convertido en una de las primeras sensaciones de internet del torneo mientras se pasea por Ciudad de México vestido con la camiseta de su país y unos calcetines.

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“No nos gusta dejarlo solo en casa, nos gusta que nos acompañe”, explicó su dueña, Carla Gómez, a The Associated Press. Merlin sigue a Gómez mientras ella recorre las zonas turísticas vendiendo bebidas en un carrito. Gómez contó a ESPN que a Merlin le gusta comer tacos de carnitas.

Junto a Pelé, Maradona y Messi, varios animales se han hecho famosos gracias al Mundial, como Paul, el pulpo, que en 2010 se hizo famoso por “predecir” correctamente los resultados de los partidos al elegir un mejillón de una caja.

Pero el héroe animal más grande de los mundiales no fue otro que Pickles, el perro. En 1966, mientras paseaba por el sur de Londres, este aficionado al fútbol de cuatro patas encontró el trofeo de la Copa del Mundo envuelto en papel de periódico bajo un seto. Lo habían robado una semana antes para pedir rescate.

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El hallazgo de Pickles hizo que, cuando Inglaterra ganó su único Mundial aquel verano, se les pudiera entregar el trofeo.

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Por Victor Mather / The New York Times

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