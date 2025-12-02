Logo El Espectador
Animales en Bogotá sufren por la pólvora navideña: así puede ayudarlos en diciembre

El ruido de la pólvora causa miedo y estrés en perros, gatos y aves. Estas son las estrategias para protegerlos durante las fiestas.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
02 de diciembre de 2025 - 04:04 p. m.
La pólvora pueda alterar el comportamiento y afectar la salud de los animales de compañía.
Foto: Unsplash
Por estos días, el cielo de Bogotá se ilumina. Las luces corren, estallan, se reflejan en los edificios y por un instante la ciudad parece suspendida en una alegría colectiva decembrina.

Pero mientras la pólvora dibuja colores en el aire, abajo, en los barrios y parques, muchos animales tiemblan, se esconden o huyen despavoridos. Para ellos, la pólvora no significa fiesta, sino miedo.

Con esto en mente, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lanzó la estrategia “La pólvora estalla mis sentidos” para promover el cuidado y la protección de los animales durante la temporada decembrina.

Esta campaña busca generar conciencia sobre los efectos del ruido y la pirotecnia en los animales. Muchos sufren ansiedad, taquicardia o desorientación; otros escapan, se pierden o, en los casos más graves, mueren.

“Con la llegada de diciembre llegan las ferias y la alegría, pero para los animales la pólvora implica maltrato. Una ciudad que quiere avanzar en bienestar animal también tiene que cuidarlos. Perros, gatos y aves terminan siendo víctimas de miedo, de estrés y de ansiedad. Por eso pedimos un diciembre sin pólvora, para que Bogotá sea realmente una casa animalista”, aseguró Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Cifras para no repetir

Entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal registró 1.901 animales presuntamente afectados por pólvora en Bogotá, de los cuales 702 eran domésticos y 1.199 silvestres. Solo en diciembre de 2024, se reportaron 170 casos, principalmente en Engativá y Chapinero.

Las principales afectaciones reportadas en los animales incluyen susto extremo y permanente durante el evento (38 casos), traumatismo e intranquilidad constante (34 casos), escape y pérdida del animal (12 casos), huida momentánea (10 casos) y, de forma más preocupante, 3 casos de muerte vinculados a estos episodios.

Más de 50 animales buscan su hogar este diciembre

Pero la estrategia del IDPYBA no se queda en el llamado a evitar la pólvora. También impulsa acciones para fomentar la adopción y la corresponsabilidad ciudadana. Una de ellas es “Brinda Calor de Hogar Navideño”, una invitación para que familias abran temporalmente las puertas de su casa durante diciembre y acojan a perros y gatos que esperan adopción en la Unidad de Cuidado Animal.

Este año, más de 50 animales —cada uno con su historia de resiliencia— buscan pasar las fiestas acompañados, lejos del encierro y del miedo.

Las jornadas de adopción se realizarán el 13 de diciembre en el Portal 80, el 21 de diciembre en la Unidad de Cuidado Animal, y el 20 de diciembre en el Centro Comercial Andino.

Otras campañas completan la estrategia. “Vacaciones de Patas” recuerda a los viajeros que no deben abandonar a sus animales en aeropuertos o terminales, y la iniciativa para proteger a llamas y alpacas busca eliminar su uso como entretenimiento turístico en plazas y espacios públicos.

Recomendaciones para proteger a los animales durante las festividades:

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), estos consejos podrían a ayudar a sus mascotas frente al ruido de la pólvora.

  • Habilite una zona segura y tranquila en casa, con cortinas cerradas, música suave y sus juguetes favoritos.
  • Use feromonas o esencias relajantes que ayuden a reducir la ansiedad.
  • Realice paseos o juegos antes de los estallidos, para que estén más relajados.
  • Mantenga puertas y ventanas cerradas para evitar fugas.
  • Si sale con ellos, asegure la correa y el arnés para prevenir accidentes.

