El caso de Soul, una perrita recuperada tras incumplimientos en su adopción

Publicaciones en redes sociales llevaron a la fundación a detectar posibles inconsistencias en la información entregada sobre el lugar de residencia de la perrita. Foto: Captura redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video publicado en redes sociales fue una de las pistas importantes que llevó a la Fundación Patrulla Criolla a hacer pública su solicitud para que la custodia de Soul, una de sus perritas, fuera devuelta.

En la publicación, la adoptante —identificada como Sara Vivas— dijo que la perrita llevaba meses viviendo en una finca, versión que, según la fundación, no coincidía con la información que había entregado durante los seguimientos realizados.

Durante los controles efectuados por la fundación, la adoptante habría indicado que la estancia de Soul fuera de la vivienda habitual sería solo temporal, únicamente mientras atravesaba algunos problemas de salud. No obstante, esa versión quedó en duda tras conocer las publicaciones en las que se aseguraba que la permanencia de la perrita en la finca ya llevaba varios meses.

Desde Patrulla Criolla señalaron que recibieron justificaciones adicionales relacionadas con el crecimiento del tamaño de la perrita y que estaba presentando posibles episodios de ansiedad. A esto se sumó, según Sebastián Espinosa, el vocero de la fundación, la mención de la intención de adoptar “un perro de raza”.

La organización invitó a quienes estén interesados en adoptar a reflexionar previamente sobre la responsabilidad que implica este paso y sobre la importancia de respetar los protocolos y seguimientos que realizan las fundaciones como parte de su trabajo de protección animal.

Las condiciones del contrato de adopción de Soul

La organización explicó que todos sus procesos de adopción están respaldados por un contrato obligatorio, en donde se fijan condiciones sobre la protección del animal, y que una de las cláusulas prohíbe de forma expresa entregar a los perros a terceros o permitir que vivan de manera permanente en fincas, veredas u otras propiedades que no correspondan al hogar principal del adoptante.

Esa decisión se toma, precisamente, por las múltiples situaciones documentadas de maltrato, envenenamiento, o lesiones a perros en entornos rurales: son riesgos que, claramente, buscan evitar con sus políticas de adopción.

Como resultado de todo este escenario, Patrulla Criolla aseguró que ya no era posible continuar el acompañamiento del proceso y pidieron que la perrita fuera devuelta para poder ubicarla con una familia que cumpliera las condiciones acordadas durante la adopción. Condiciones que, aseguran, fueron explicadas desde el inicio.

La fundación afirmó que devolver un animal cuando no se puede continuar con su cuidado es un acto responsable, siempre que se haga de manera directa. Lo que consideran problemático es ocultar información o incumplir los compromisos asumidos.

¿En qué quedó el caso?

La fundación logró recuperar a Soul a principios del mes de octubre, compartiendo en su cuenta de Instagram que, de hecho, la perrita no reconocía ni respondía a su nombre original; algunas versiones apuntan a que, durante su estadía en el sitio externo, la llamaron Gomita o Fruna.

A través de historias de Instagram, Patrulla Criolla confirmó que seguirán con el proceso legal que el caso requiere.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱