Morita fue abandonada dentro de un costal y ahora busca una familia que la adopte

Las pequeñas fueron encontradas a tiempo por integrantes de la organización y quedaron bajo su cuidado. Foto: Fundación Tepa

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Morita es una de las dos cachorritas que fueron abandonadas dentro de un costal el pasado 18 de agosto frente a la Fundación Tepa. Olivo, integrante de la organización, fue quien las encontró y dio aviso sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se conoce quién dejó a las pequeñas en ese lugar ni las circunstancias en las que llegaron hasta allí. Sin embargo, ambas fueron trasladadas a la fundación, donde permanecen bajo protección mientras esperan una nueva oportunidad.

Ahora, Morita busca una familia responsable que pueda brindarle un hogar, cariño y los cuidados que necesita para crecer.

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Morita busca un hogar responsable

La Fundación Tepa compartió la historia de Morita para ayudarla a encontrar una familia que pueda acompañarla durante su crecimiento. “Morita está buscando una familia para siempre”, señaló la organización en la publicación.

La cachorrita continúa bajo el cuidado de la fundación, que espera encontrar para ella un hogar donde pueda crecer rodeada de cariño y recibir los cuidados que necesita.

En su momento, la organización también se refirió al futuro de las dos pequeñas y señaló que, aunque no saben cómo llegaron hasta ese lugar, sí saben cómo quieren que continúe su historia: “rodeadas de amor, cuidados y esperanza”.

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¿Cómo adoptar a Morita?

La organización busca una familia responsable, comprometida con su bienestar y dispuesta a acompañarla durante toda su vida. Las personas que quieran darle una oportunidad a Morita pueden postularse para su adopción a través del formulario dispuesto por la Fundación Tepa.

Formulario de adopción de la Fundación Tepa

Además de la adopción, quienes quieran contribuir al cuidado de los animales que están bajo protección de la fundación pueden realizar donaciones a través de los siguientes canales:

Bancolombia: cuenta de ahorros 01316502624

Nequi: 3213067647

Daviplata: 3108540203

PayPal: Paypal.me/FundacionTepa385

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