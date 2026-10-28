El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del primer puente del trayecto. Allí, la madre del grupo observó a la pequeña perra a un costado del camino, por lo que decidió levantarla y cargarla en brazos durante todo el recorrido restante hasta llegar al santuario.

Durante la reciente y tradicional peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una familia argentina protagonizó una emotiva e inesperada historia al rescatar a una cachorra abandonada en la ruta y sumarla formalmente a su hogar.

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Mujer que estaba haciendo una peregrinación encontró una perrita y terminó llevándola a casa

Al arribar al templo, la mujer prefirió permanecer en las inmediaciones exteriores con el animal para velar por su bienestar y aguardar la llegada del resto de sus allegados. Tras dar por finalizada la jornada religiosa, la familia emprendió el regreso a su vivienda acompañada por la mascota.

A través de las redes sociales confirmaron la adopción definitiva del animal y compartieron la primera fotografía de la nueva integrante. “Solo paso a compartir que ella hoy tiene una familia y un hogar. Bienvenida, Luján”, manifestaron en la publicación.

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El nombre elegido para la perrita rinde homenaje al lugar sagrado donde se produjo el encuentro. De este modo, una caminata de fe y devoción se transformó en una oportunidad de rescate y amor responsable.

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