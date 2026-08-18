Naranjita: el gato callejero que se adapta a la vida en un nuevo hogar

Gato adoptado naranjito Foto: tomado de redes

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Las historias de abandono animal suelen comenzar con una imagen difícil: un animal que sobrevive en la calle, enfrenta el hambre, el miedo y la indiferencia, sin saber si encontrará un lugar seguro. Pero algunas de ellas también encuentran un segundo capítulo. Ese es el caso de Naranjito, un gato callejero y desconfiado que poco a poco ha comenzado a cambiar su historia gracias a una persona decidida a ganarse su confianza.

Y es que su proceso de adaptación se ha convertido en una pequeña historia seguida por miles de personas en internet. Lucía Serena, creadora de contenido argentina, documenta en TikTok sus encuentros diarios con Naranjito, desde la distancia y el miedo inicial hasta cada pequeño acercamiento que demuestra que, con paciencia, un animal que ha aprendido a desconfiar también puede volver a sentirse seguro.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación del gato?

La adaptación de Naranjito ha sido un proceso lento, marcado por el miedo y la desconfianza. El gato comenzó a aparecer en la puerta del apartamento de la creadora de contenido en malas condiciones: estaba delgado, sucio y, en ocasiones, mojado.

Ante aquel panorama ella empezó a dejarle comida, como pollo, y agua para ayudarlo, pero pronto se dio cuenta de que acercarse a él no sería sencillo. Naranjito permanecía en la calle, se escondía debajo de los carros, cruzaba avenidas y evitaba entrar al apartamento. Incluso parecía tener miedo de las manos, por lo que la creadora sospecha que pudo haber sufrido algún tipo de maltrato antes de llegar a su casa.

Sin embargo, sin rendirse Serena decidió ganarse su confianza poco a poco y comenzó a documentar cada encuentro con el gato. Se quedaba cerca de él para que se acostumbrara a su presencia y al cuarto día ocurrió uno de los primeros avances: Naranjito la reconció cuando la encontró en la calle, lejos del apartamento. Aunque todavía mantenía una mirada triste y desconfiada, comenzó a acercarse con mayor frecuencia.

Con el tiempo, incluso empezó a entrar al apartamento, e incluso comenzo a orinar en el sofá, las puertas y otros lugares. La situación iba para largo, debido a que la creadora deseaba darle su espacio, no obstante en el octavo día, ante las bajas temperaturas y la lluvia, que habían dejado al gato completamente mojado, Serena decidió llevarlo definitivamente al interior del apartamento.

Para conseguirlo, utilizó un snack cremoso para gatos con el que logró atraerlo hasta el interior y, una vez allí, cerró la puerta para mantenerlo protegido. Sin embargo, el cambio de entorno lo asustó: comenzó a llorar e incluso llegó a rasguñarla debido al miedo y la tensión del momento. Esto hizo que la creadora temiera que no lograra adaptarse a su nueva vida en casa, especialmente porque tendría que convivir con otros animales: una gata, un loro y dos perros.

Estos días, la situación ha comenzado a mejorar, aunque lentamente. La llamada “michinovela”, como la bautizó parte de la comunidad que sigue la historia, ya ronda el día 19 y Naranjito ha dado pequeños pasos que muestran su avance. Después de realizarle los exámenes veterinarios y castrarlo, el gato todavía conserva algunos comportamientos de miedo: en ocasiones llora frente a las ventanas y la puerta y busca mantenerse distante. Sin embargo, poco a poco ha comenzado a pedir más atención, a acostarse en la cama de Serena e incluso a buscar contacto sobre sus piernas.

Para la creadora, estos pequeños acercamientos representan un cambio importante en la recuperación de Naranjito. Después de pasar tanto tiempo en la calle y de llegar con evidentes señales de miedo y desconfianza, el gato comienza a descubrir que está en un lugar seguro.

Historias como la de Naranjito demuestran que cada acercamiento, cada momento de descanso y cada muestra de confianza pueden ser el comienzo de una nueva vida. Adoptar un gato que ha pasado por el abandono significa ofrecerle un hogar seguro, pero también darle la oportunidad de recuperar poco a poco la confianza y descubrir que puede volver a sentirse querido.

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