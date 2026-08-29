Negra Pit tiene 10 años y enfrenta una nueva batalla: necesita ayuda para una cirugía

La fundación Tepa hizo un llamado a quienes puedan aportar para ayudar a cubrir los gastos de Negra Pit durante su cirugía y recuperación. Foto: Fundación Tepa

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A sus 10 años, Negra Pit enfrenta un nuevo problema de salud. En unos exámenes veterinarios, los especialistas encontraron una masa en el lado izquierdo de su abdomen que, según la citología, es sugestiva de una neoplasia maligna de origen mesenquimal, conocida como sarcoma.

Ante este hallazgo, los veterinarios recomendaron retirar la lesión mediante una cirugía y realizar posteriormente un estudio del tejido para determinar con precisión qué están enfrentando y definir los siguientes pasos para su tratamiento.

De acuerdo con la Fundación Tepa, el procedimiento no se considera una emergencia, pero recomiendan no retrasarlo innecesariamente. Además, dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde los primeros exámenes, podrían ser necesarios nuevos estudios antes de programar la cirugía.

Aunque la situación requiere atención, hay un dato que por ahora resulta favorable. Según informó la fundación, los ganglios de Negra Pit no presentan hallazgos preocupantes.

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Negra Pit necesita ayuda para su cirugía

La atención que necesita Negra Pit implica varios gastos para la fundación, entre ellos la cirugía, los exámenes previos, la anestesia, los medicamentos y el estudio posterior de la lesión.

Por esta razón, la Fundación Tepa busca reunir los recursos necesarios para continuar con su atención veterinaria y cubrir los costos de su recuperación. Para la organización, cada aporte puede ayudar a avanzar con el procedimiento que necesita la perrita.

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Las personas que quieran apoyar su recuperación pueden hacerlo a través de los canales de donación compartidos por la Fundación Tepa:

Bancolombia: cuenta de ahorros No. 01316502624.

NIT: 900.669.514-0.

DaviPlata: 310 854 0203.

Nequi: 321 306 7647.

Llave: @3213067647.

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