Negrito sobrevivió al abandono y cinco sesiones de quimioterapia: ahora busca un hogar

Fue diagnosticado con un hemoparásito, ehrlichia, un gusano en el corazón y TVT, un tipo de tumor transmisible que afecta principalmente a los perros. Foto: @salvando_patitascol

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Negrito conoce de cerca el abandono, la enfermedad y la soledad. Este perro, de aproximadamente cuatro años, llegó desde las calles de Ponedera, Atlántico, enfermo y sin nadie que pudiera protegerlo. Desde septiembre de 2025, la fundación Salvando Patitas se encarga de su cuidado.

Cuando llegó a la fundación, los rescatistas encontraron que tenía varias condiciones de salud que requerían atención. Fue diagnosticado con un hemoparásito, ehrlichia, un gusano en el corazón y TVT, un tipo de tumor transmisible que afecta principalmente a los perros.

En su recuperación, Negrito tuvo que pasar por cinco sesiones de quimioterapia, un proceso que, pese a las dificultades, logró superar.

Hoy, la historia de Negrito es diferente, la fundación asegura que está sano y esterilizado, y ahora espera una nueva oportunidad después de todo lo que ha vivido.

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Negrito busca una familia

Ahora, el objetivo de la Salvando Patitas es encontrar a una persona o familia que quiera darle a Negrito el hogar que no tuvo durante sus primeros años de vida.

Pero mientras aparece esa oportunidad, la fundación también necesita ayuda para cubrir su guardería durante este mes. Según explicaron en la publicación, necesitan 13 personas que aporten COP 10.000 cada una para cubrir este gasto.

Quienes quieran contribuir pueden hacerlo desde Colombia a través de los siguientes canales:

Nequi: 300 401 2768

Bre-B: 0090076486

WhatsApp: 350 753 1890, para quienes quieran obtener más información.

PayPal: laraujo@salvandopatitas.org, para quienes están fuera del país.

Y si no está dentro de sus posibilidades donar, Salvando Patitas invita a compartir la historia de Negrito para que llegue a alguien que pueda darle el hogar que tanto espera.

Después de sobrevivir al abandono y superar cinco sesiones de quimioterapia, Negrito espera que su próxima etapa sea junto a una familia que le demuestre que nunca más tendrá que estar solo.

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