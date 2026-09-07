¿Qué indican las almohadillas de las patas del perro? Estas son algunas enfermedades

Estas almohadillas contienen depósitos de grasa que les proporcionan elasticidad en sus patas. Foto: Unsplash

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Las almohadillas de las patas son una parte importante de los perros, estas les ayudan a caminar y correr con mayor comodidad, su apariencia puede variar y algunas pueden ser más delgadas, suaves, gruesas, peludas o flexibles, dependiendo del perro.

De acuerdo con el portal especializado Tienda Animal, las almohadillas contienen depósitos de grasa que les proporcionan elasticidad y cuentan con glándulas sudoríparas que ayudan a mantener la humedad necesaria para evitar que se sequen y agrieten, además de ayudar a regular la temperatura de las patas.

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Enfermedades que pueden afectar las almohadillas

Además de cumplir estas funciones, las almohadillas también pueden verse afectadas por diferentes enfermedades. El portal Experto Animal señala algunas de las más comunes.

Hiperqueratosis plantar: consiste en el aumento del grosor del tejido queratinizado de las almohadillas plantares.

En los perros, esta enfermedad puede aparecer por varias causas, como:

Enfermedades infecciosas o parasitarias: como el moquillo canino.

Alimentación con déficit de nutrientes: por ejemplo, por falta de zinc.

Dermatitis por contacto: es una reacción alérgica que se produce cuando las almohadillas entran en contacto con un producto que actúa como alérgeno. La reacción suele desencadenarse por:

Productos químicos: como productos de limpieza, barnices, entre otros.

Alérgenos ambientales: como hierba o césped.

Vasculitis cutánea: es una inflamación de los vasos sanguíneos de la piel. Aunque en algunos casos puede aparecer por sí sola, generalmente está relacionada con otros problemas, como infecciones o reacciones a medicamentos y vacunas.

Vitíligo plantar: es una enfermedad genética que causa falta de pigmentación en la piel por un defecto en los melanocitos. Cabe mencionar que el vitíligo es un trastorno que puede afectar distintas partes del cuerpo y no afecta la calidad ni el bienestar del animal.

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Cuidados diarios para prevenir daños en las almohadillas

Según Patitas & Co, algunos hábitos ayudan a proteger esta zona y prevenir lesiones en sus actividades:

Evite pasear en horas de calor extremo o mucho frío.

Inspeccione sus patas después de cada paseo para comprobar que no tenga heridas o algún objeto clavado.

Recorte el pelo entre los dedos si es muy largo. Esto permite revisar mejor la zona y detectar posibles heridas.

Mantenga una buena hidratación general para contribuir al cuidado de la piel.

Utilice botas para perros cuando transite por terrenos que puedan representar un riesgo para sus patas.

Incluya suplementos para perros, como omega 3 o colágeno.

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