¿Conoce perros que duerman en la calle? Donarán casas hechas con publicidad reciclada

Las casas son fabricadas en madera y recubiertas con pendones reutilizados de una campaña política. /Foto de referencia. Foto: @stand_forstrays

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las personas que conozcan perros en situación de calle que necesiten un espacio donde resguardarse podrán postularlos para recibir una casa construida con materiales reciclados. La iniciativa fue lanzada por la senadora animalista Esmeralda Hernández, quien anunció la entrega gratuita de estas estructuras elaboradas con pendones reutilizados de la campaña presidencial de Iván Cepeda.

De acuerdo con la congresista, las casas están fabricadas en madera y recubiertas con la publicidad política reciclada, un material que ayuda a impermeabilizarlas y a conservar el calor, ofreciendo mayor protección a los animales frente a la lluvia y las bajas temperaturas.

“Estamos aprovechando todo el material de campaña para construir estas casas que irán para perritos que están en la calle o a refugios que las necesiten. Son estructuras hechas en madera, que guardan el calor y con estos pendones ayudamos a forrarlas e impermeabilizarlas”, explicó Hernández.

Lea también: Niño se convierte en el primero en leer 100 horas a perros y gatos que esperan ser adoptados

La senadora informó que el primer grupo de casas estará listo en los próximos días para ser entregado en donación. Agregó que muchas de las piezas publicitarias utilizadas durante la campaña incluían ilustraciones de animales, un detalle que también quedó plasmado en el diseño de las estructuras.

“Mi campaña por Iván tuvo muchos animales en la publicidad, así que las casas guardan esta característica. Se van a encontrar muchos animalitos en estas estructuras que estamos haciendo con el corazón”, afirmó.

Las personas interesadas en postular un perro o un refugio pueden comunicarse con la senadora a través de sus redes sociales. Según indicó, allí recibirán la información necesaria para coordinar la entrega de las primeras casas y continuar ampliando la iniciativa en favor de los animales que más lo necesitan.

Lea también: Xenú, el perro antiexplosivos que le salvó la vida a niños de un colegio en Antioquia

“Si conoces algún perrito comunitario en Bogotá que duerma en la calle y no tenga casita, escríbeme y le hacemos llegar una para mejorar un poco sus días y sus noches”, escribió la senadora en sus redes sociales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱