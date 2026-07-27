Niño se convierte en el primero en leer 100 horas a perros y gatos que esperan ser adoptados

Desde 2024, Nehemiah participa en el programa Pawsitive Reading, en el que les lee en voz alta a perros y gatos que esperan ser adoptados. Foto: Instagram @Jojojobean74

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Nehemiah es un niño de 12 años residente de la ciudad de Jacksonville, en Florida, Estados Unidos, que recientemente se convirtió en el primer niño en registrar 100 horas de lectura para perros y gatos en la historia del programa Pawsitive Reading, una iniciativa de la Jacksonville Humane Society (JHS), la Sociedad Protectora de Animales.

El refugio celebró el logro del menor a través de sus redes sociales, donde destacó la constancia que ha demostrado desde que se vinculó al programa en 2024. Desde entonces, Nehemiah se propuso alcanzar las 100 horas de lectura y convirtió sus visitas al refugio en una forma de acompañar a los animales que esperan encontrar un hogar.

Como reconocimiento, recibió un certificado que acredita sus 100 horas de lectura, firmado con tinta dorada. Según la Jacksonville Humane Society, a Nehemiah le gusta especialmente leerles a los perros que se encuentran en las instalaciones del refugio. Uno de sus favoritos era Hopper, a quien acompañó con sus lecturas durante cada una de sus visitas hasta que fue adoptado, después de pasar casi 400 días en el refugio.

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La historia de Nehemiah ha llamado la atención de medios locales y personas que han querido apoyar su labor. Su dedicación incluso lo llevó a aparecer en un segmento de noticias de River City Live TV.

La abuela de Nehemiah, Joanna McKenzie, describió al niño como una persona brillante y compasiva que se ha ganado el cariño de muchas personas en Jacksonville y sus alrededores. “Llevarlo a este programa es la mejor decisión que he tomado! ¡Estoy tan orgulloso de ti mi pequeño minion!“, escribió en su cuenta de Instagram.

Su abuela también organizó una recaudación de fondos para que el menor pueda continuar con esta actividad. Según la información compartida por la familia, los recursos recaudados se destinarán a nuevos materiales de lectura para Nehemiah, golosinas y refrigerios para los animales del refugio, así como a los gastos de transporte necesarios para que pueda continuar visitando regularmente la Sociedad Protectora de Animales. Los fondos restantes serán reservados para la futura educación de Nehemiah y sus estudios universitarios.

La familia ha agradecido las muestras de apoyo que han recibido desde que la historia del niño comenzó a difundirse. “Vivimos en nuestra propia burbuja y no estamos acostumbrados a recibir tanta atención”, expresó su abuela en una publicación.

Para el menor, los momentos en el refugio pueden ser agridulces. Aunque celebra cuando uno de los animales que conoce es adoptado, también significa despedirse de un compañero. Sin embargo, su familia asegura que saber que pudo haber contribuido a que alguno de ellos se sintiera más tranquilo significa mucho para él.

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La conexión de Nehemiah con los animales también está presente en su hogar. Su abuela compartió fotografías de KitKat y Fiona, dos mascotas que también han tenido una relación con el mundo de los refugios.

KitKat fue un gatito de acogida de la Jacksonville Humane Society que la familia adoptó hace dos años. Fiona, por su parte, fue una perra adulta de acogida de Jacksonville ACPS y fue adoptada oficialmente por la familia el mes pasado. Según Joanna, ambos también disfrutan de las sesiones de lectura de Nehemiah.

Mientras tanto, la Jacksonville Humane Society continúa invitando a otros niños a participar en el programa Pawsitive Reading. La iniciativa busca que los menores puedan practicar la lectura en un entorno seguro y divertido, al tiempo que ofrecen compañía a los perros y gatos que permanecen en el refugio mientras esperan una familia.

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