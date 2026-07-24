Niños les leen a perros y gatos de un refugio para ayudarlos a sentirse acompañados

Nehemiah se convirtió en el primer niño en alcanzar las 100 horas de lectura para los animales de la Jacksonville Humane Society. Foto: Jacksonville Humane Society

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Nehemiah T. se convirtió en el primer niño en alcanzar el récord de 100 horas de lectura para los perros y gatos de la Sociedad Protectora de Animales de Jacksonville (Jacksonville Humane Society), un refugio privado sin fines de lucro en que protege, cuida y busca hogares para animales necesitados en Florida, Estados Unidos. El logro hace parte del programa Pawsitive Reading (Lectura Positiva), una iniciativa que permite a los niños leerles en voz alta a los animales para acompañarlos y ayudarlos a relajarse, mientras fortalecen sus habilidades de lectura.

El refugio celebró el logro del menor a través de sus redes sociales, donde destacó la constancia que ha demostrado desde que se vinculó al programa en 2024. Desde entonces, Nehemiah se propuso alcanzar las 100 horas de lectura y, con el tiempo, convirtió sus visitas al refugio en una forma de acompañar a perros y gatos que esperan ser adoptados.

Como reconocimiento, recibió un certificado que acredita las 100 horas de lectura y que fue firmado con tinta dorada. También obtuvo una pegatina de huella dorada brillante para su identificación.

El sistema de reconocimientos de Pawsitive Reading permite que los niños reciban pegatinas de huellas de diferentes colores a medida que alcanzan distintas metas de lectura. De esta manera, el programa busca motivar la participación constante de los menores y convertir el voluntariado en una experiencia progresiva.

De acuerdo con el refugio, Nehemiah suele leer especialmente a los perros que se encuentran en las habitaciones del refugio. Uno de sus favoritos era Hopper, un canino al que acompañó durante cada una de sus visitas hasta que finalmente fue adoptado, después de pasar casi 400 días en el albergue.

“Incluso apareció en un artículo de Kind News magazine, una publicación nacional que ayuda a los niños a comprender y respetar a los animales", indicó el refugio en su publicación de Instagram.

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Un programa que ayuda a los animales y a los niños

Según informa Jacksonville Humane Society en su página web oficial, Pawsitive Reading fue diseñado para beneficiar tanto a los animales como a los niños. Escuchar a una persona leer en voz alta puede ayudar a reducir los niveles de estrés de perros y gatos que permanecen en el refugio.

Los centros de protección animal pueden ser entornos desconocidos y estresantes para muchos animales. Por eso, la organización considera que las sesiones de lectura son una herramienta para ayudar a los perros y gatos a relajarse y a sentirse más cómodos durante su permanencia en el refugio.

La iniciativa también busca fortalecer la confianza de los animales en las personas. Para el refugio, esta interacción puede ser beneficiosa a largo plazo, especialmente cuando los perros y gatos llegan a nuevos hogares o conocen a posibles adoptantes.

El programa también ofrece a los niños la posibilidad de practicar sus habilidades de lectura en un entorno que puede resultar menos intimidante que un salón de clases. La organización señala que muchos menores se sienten más cómodos leyendo en voz alta a un animal que a un profesor o a un adulto.

La información de Pawsitive Reading cita una investigación de la Universidad de Tufts realizada en 2017, según la cual los niños que leían en voz alta a perros mostraban una mejor actitud hacia la lectura. Asimismo, menciona un estudio de la Universidad de California, Davis, de 2010, que encontró una mejora del 12 % en la fluidez lectora de estudiantes jóvenes después de pasar tiempo leyendo en voz alta a animales.

Además de sus beneficios para la lectura y el bienestar animal, el programa permite a los menores involucrarse en su comunidad. La Jacksonville Humane Society también registra las horas de lectura de los participantes, por lo que estas pueden ser verificadas como horas de servicio comunitario cuando sea necesario.

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Pawsitive Reading está abierto a niños de todas las edades. Para participar, los menores deben asistir a una sesión informativa junto con al menos uno de sus padres, tutores legales u otro adulto responsable. Una vez completada esta orientación, pueden acudir al refugio durante el horario de atención del Centro de Adopción y leerles a los perros o gatos.

Los participantes deben dedicar al menos 30 minutos a la lectura y pueden llevar sus propios libros o utilizar ejemplares de la biblioteca del programa. Además, reciben un libro gratuito, cortesía de The Jim Moran Foundation, una organización sin fines de lucro creada en el año 2000 por el empresario automotriz Jim Moran.

Con su logro, Nehemiah no solo alcanzó una meta personal. Sus 100 horas de lectura también representan el impacto que una actividad sencilla puede tener en animales que esperan una familia. Para perros y gatos que viven temporalmente en un refugio, la voz de un niño puede convertirse en una compañía capaz de brindarles calma y confianza mientras esperan una nueva oportunidad.

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