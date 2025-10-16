Jornadas de esterilización en Cali: estos son los horarios y puntos de atención

Forman parte de un plan que promueve la convivencia y el bienestar ciudadano. Foto: Unsplash

Con el propósito de fortalecer el bienestar de las comunidades y promover el cuidado responsable de los animales de compañía, en Cali se siguen llevando a cabo jornadas gratuitas de esterilización en distintas comunas de la ciudad.

Estas actividades, desarrolladas dentro del programa “Un Compromiso de Amor”, hacen parte de una estrategia integral que busca mejorar la convivencia, la salud pública y la seguridad en los barrios, contribuyendo a una Cali más humana y ordenada. Cada jornada se realiza con total transparencia y bajo estrictas medidas de control.

El cronograma establecido inicia a las 7:00 a. m. en los siguientes puntos:

Jueves, 16 de octubre: Comuna 14 – Alirio Mora Beltrán , Calle 79 con Cra. 26B1 (frente a la Parroquia Ntra. Sra. de las Misericordias).

Viernes, 17 de octubre: Comuna 14 – Alirio Mora Beltrán , Carrera 26A3 # 78 – 81.

Sábado, 18 de octubre: Comuna 18 – Alto Nápoles, Calle 2C Oeste # 83 – 30 (Academia Militar José María Cabal).

Cada jornada representa un compromiso por la vida y una manifestación de amor hacia los animales, al tiempo que impulsa el bienestar de las familias caleñas. Con estas acciones, la administración local reafirma que proteger a las mascotas es también proteger la vida y fortalecer los lazos que unen a la comunidad.

Esterilizar a los animales de compañía es una decisión fundamental para garantizar su bienestar y contribuir al equilibrio ambiental. Este procedimiento previene enfermedades, evita camadas no deseadas y ayuda a reducir el número de animales en situación de abandono.

Además, favorece una convivencia más tranquila y saludable en los hogares y comunidades, demostrando que la tenencia responsable es una forma efectiva de cuidar la vida y promover una ciudad más compasiva y ordenada.

