Enfermera usó su experiencia para tender la cama sin mover a su perro (video)

Una enfermera estadounidense encontró una forma ingeniosa de poner en práctica sus conocimientos profesionales fuera del hospital al hacer la cama en casa con su golden retriever recostado sobre ella.

El video, publicado en TikTok por la usuaria Jenna (@jennensignnn) el pasado 13 de octubre, rápidamente se volvió viral y superó los 4.7 millones de visualizaciones. En él, la enfermera demuestra sus habilidades de pensamiento crítico al realizar una tarea poco habitual: cambiar las sábanas sin mover a su “paciente”, su perro Milton, que se niega a levantarse.

Con calma y precisión, Jenna acomoda la ropa de cama alrededor del animal, del mismo modo en que las enfermeras son entrenadas para cambiar las sábanas de pacientes que no pueden moverse.

La publicación despertó gran simpatía entre los usuarios de TikTok, especialmente entre profesionales de la salud. “Así es como se cambia una cama ocupada”, comentó uno de ellos, mientras otra enfermera bromeó en tono clínico: “Se asistió al paciente con cambio de cama; el paciente lo toleró bien, sin quejas. Se continuará monitoreando.”

Otros destacaron la destreza de Jenna: “Es un paciente muy cooperativo”, escribió un usuario, y otro elogió: “¡Esas habilidades son impecables!”

Más allá del humor, el video refleja el fuerte vínculo que muchas personas desarrollan con sus mascotas, tratándolas como verdaderos miembros de la familia. Las redes sociales están llenas de ejemplos de dueños que adaptan sus rutinas para cuidar o complacer a sus animales, lo que evidencia el papel cada vez más importante que estos ocupan en la vida cotidiana.

En este caso, la creatividad de Jenna no solo muestra cariño y paciencia hacia su perro, sino también la capacidad de encontrar soluciones ingeniosas para convivir en armonía con los animales del hogar. Lo que comenzó como un simple momento doméstico terminó convirtiéndose en un ejemplo de empatía, ternura y humor que conquistó a millones de usuarios en internet.

