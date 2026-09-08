Osito, Milo, Beto y otros tres perros necesitan ayuda para tener sus sillas de ruedas

Cada silla tiene un costo de entre COP 600.000 y 700.000. Foto: @proteccionanimalmimejoramigo

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La fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo busca reunir recursos para comprar seis sillas de ruedas para Osito, Milo, Beto, Teíto, León y Blanquita, seis perritos con discapacidad que tienen dificultades para caminar y necesitan estos elementos para mejorar su movilidad y calidad de vida.

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De acuerdo con la organización, cada silla tiene un costo de entre COP 600.000 y COP 700.000. Aunque algunas personas han ofrecido donar sillas que pertenecieron a sus perros, la fundación explica que no puede recibirlas, ya que deben ajustarse al tamaño y a la lesión específica de cada animal. “Una silla inadecuada podría incluso lastimarlos más”, explicó la fundación en la publicación con la que presentó la campaña.

Por esta razón, el objetivo es conseguir los recursos para adquirir seis sillas diseñadas de acuerdo con las necesidades de estos perritos.

¿Cómo ayudar a los seis perros?

La fundación habilitó una campaña en la plataforma Arma tu Vaca para reunir los recursos destinados a la compra de las sillas de ruedas.

También recibe donaciones a través de los siguientes canales:

Bancolombia: cuenta de ahorros 35270197653

NIT: 901039372

Llave Bancolombia Negocios: 0046366126

Nequi: 3118009018

DaviPlata: 3118239988

PayPal: vivianieto@yahoo.es

Para la organización, contar con perros con discapacidad representa un reto que asumen con amor y responsabilidad. En este caso, conseguir las seis sillas significa brindarles movilidad, bienestar y una mejor calidad de vida.

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¿Qué cuidados necesitan los perros con discapacidad?

Desde Ringo, marca de alimentos para perros y gatos, comparten las siguientes recomendaciones:

Adapte los espacios: si el perro tiene problemas de movilidad, puede ser útil instalar rampas en las escaleras o en otros lugares donde tenga dificultades para desplazarse.

Siga las indicaciones del veterinario: después de una amputación o una intervención quirúrgica, es necesario cumplir las recomendaciones del profesional, incluidos los medicamentos y las dosis indicadas.

Ayúdelo a recuperar su movilidad: cuando el veterinario lo considere adecuado, los juegos y ejercicios pueden hacer parte de su recuperación y funcionar como una forma de terapia.

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