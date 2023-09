Murió el oso de anteojos Chucho, así lo confirmó el Zoológico de Barranquilla

Chucho tenía alrededor de 30 años, superando la esperanza de vida para un oso de anteojos bajo cuidado humano.

El Zoológico de Barranquilla confirmó este miércoles la muerte del oso Chucho en un comunicado publicado a través de sus redes sociales. Según puede leerse en la publicación, el oso de anteojos falleció en medio de un procedimiento veterinario programado de manera urgente.

Desde hace 5 días, Chucho disminuyó su consumo de alimento y sus cuidadores también notaron que su respiración se había alterado. Tras una serie de exámenes, detectaron una herida al interior de su boca, en el paladar duro, cerca de los últimos morales.

En ese momento, los expertos sospecharon que esa herida “podría ser producto de un cáncer agresivo conocido como carcinoma de células escamosas”, el mismo que Chucho había padecido el año pasado y que fue removido con éxito.

Ante esto, programaron un procedimiento veterinario de urgencia con anestesia fija e inhalatoria, para tomar muestras y poder observar la magnitud de la herida. Sin embargo, y según el Zoológico de Barranquilla, la salud de Chucho se había deteriorado en muy poco tiempo e “infortunadamente presentó un paro cardiorrespiratorio fatal durante el procedimiento, en el que, además, el equipo de expertos confirmó la hipótesis que se tenía hasta entonces: Chucho presentaba masas de aspecto maligno en su tracto respiratorio superior, por lo que no se descartaba que existiera metástasis en pulmón y masas en otros órganos, que podrían o no estar asociadas al mismo tipo de cáncer”.

El Zoológico de Barranquilla dio a conocer que haces dos meses Chucho había tenido exámenes médicos de rutina muy completos y rigurosos, en los que no encontraron hallazgos relacionados con el cáncer. “En general, la salud de Chucho había sido estable hasta hace tan solo unos pocos días”.

Chucho tenía alrededor de 30 años, superando la esperanza de vida para un oso de anteojos bajo cuidado humano.

“Recordaremos a Chucho como un animal inteligente y curioso, al que le gustaba interactuar con sus actividades de enriquecimiento. Siempre estaba muy alerta y activo”, finalizaron por decir desde el Zoológico de Barranquilla.

Desde su nacimiento, Chucho vivió en cautiverio, hasta que en 2017 su salud comenzó a declinar. La Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), decidió trasladar al oso de anteojos al zoológico de Barranquilla, decisión que llevó a que Luis Domingo Gómez, abogado animalista, interpusiera un habeas corpus en nombre del oso. Este recurso jurídico tiene el objetivo de impedir detenciones o arrestos que son considerados arbitrarios o injustificados. Esta herramienta ha sido utilizada de manera histórica para pedir libertad en los seres humanos.

El habeas corpus fue concedido por la Sala Civil de la Corte Suprema inicialmente en 2017, momento en donde se ordenó el traslado de Chucho a la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, en Manizales. Posteriormente, una tutela tumbó la decisión (y otra la confirmó), por lo que el caso escaló hasta la Corte Constitucional.

No obstante, como mencionamos en un artículo anterior, el 23 de enero de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional mantuvo su posición y no dio el paso hacia el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. La petición de la liberación del oso fue negada con una votación 7-2.

La Corte determinó que los animales no tienen el derecho a la libertad, motivo por el cual no se puede hablar de “detenciones arbitrarias”, por lo que no procedió el recurso instaurado por el abogado Luis Domingo Gómez.

