Hace cerca de una década, cuando todavía era médica general, Castrillón trabajaba en una institución de restitución de derechos del ICBF y, al…

Durante años, Andrea Castrillón ha dedicado parte de su vida al rescate de animales. Es médica psiquiatra, trabaja en intervenciones asistidas con animales y es la creadora de Second Chances, un proyecto dedicado a brindar segundas oportunidades a animales rescatados. Sin embargo, su relación entre la medicina y los animales comenzó mucho antes de que imaginara que ambos caminos podrían encontrarse.

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Padme se subió a un carro para no volver a la calle: hoy brinda calma a pacientes de una UCI

Hace cerca de una década, cuando todavía era médica general, Castrillón trabajaba en una institución de restitución de derechos del ICBF y, al mismo tiempo, era profesora de consulta externa de la Universidad CES. La institución funcionaba en una finca y allí comenzó una experiencia que terminaría marcando su vida profesional.

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Castrillón ya rescataba animales y tenía un santuario. En ese momento llegó a su vida Leia, una cachorra de pitbull. A diferencia de los perros que había adoptado anteriormente, que eran principalmente adultos, Leia era todavía muy pequeña. Como la casa donde vivía tenía un lago de gran tamaño y la cachorra disfrutaba mucho del agua, decidió llevarla consigo a la finca donde trabajaba para evitar que pudiera ahogarse. Fue allí donde descubrió algo que cambiaría su manera de entender la relación entre los animales y los seres humanos. “Cuando realmente vi el clic fue con la forma en que los niños interactuaban con ella y ella con los niños”, recuerda Castrillón.

La presencia de Leia comenzó a formar parte de aquel espacio de manera espontánea y la médica empezó a observar cómo la interacción con la cachorra tenía efectos en los niños que atendía. Uno de esos episodios fue especialmente significativo.

En la institución había población con discapacidad y niños que habían sufrido diferentes formas de violencia. Uno de ellos había sido víctima de abuso durante varios años y presentaba graves dificultades de comportamiento y episodios de ira que podían terminar en agresiones contra otros niños o contra las profesoras.

En medio de una de esas crisis, el niño terminó en el suelo, desbordado emocionalmente. Leia, que todavía era una cachorra, salió del consultorio y se acercó a él. Castrillón temió que pudiera lastimarla, pero ocurrió lo contrario: la perrita puso sus patas sobre los hombros del menor y ambos terminaron acostados. “Ella lo ayudó a terminar de regularse y a salir de la crisis”, cuenta.

Ese momento fue determinante. Castrillón entendió que quería estudiar de manera científica y profesional aquello que había observado de forma espontánea: la capacidad de los animales para acompañar a las personas en momentos de vulnerabilidad. “Yo quería aprender a acompañar humanos con la ayuda de los animales. Quería hacerlo con bases biológicas y posteriormente hacer intervenciones asistidas con animales”, recuerda.

Fue a partir de eso que Castrillón decidió especializarse en psiquiatría y, posteriormente, formarse en intervención asistida con animales. Leia continuó acompañándola en el consultorio y en algunos espacios terapéuticos, aunque, por su edad, no era la candidata adecuada para un proyecto que exigiera un entrenamiento especializado y una presencia prolongada en una Unidad de Cuidados Intensivos.

La oportunidad para desarrollar ese proyecto llegó cuando la clínica en la que trabaja la médica le asignó un proyecto de humanización que incluía la posibilidad de realizar intervenciones asistidas con animales en la UCI. Para hacerlo, debía desarrollar protocolos, obtener certificaciones y mantener un trabajo interdisciplinario con profesionales en psiquiatría, cuidados intensivos, terapia respiratoria y terapia física.

El proyecto necesitaba, además, un perro con características específicas. Y ninguno de los animales que vivían en el santuario Second Chances cumplía con ellas. “Los perros que viven conmigo son animales con condiciones especiales. Todos tienen alguna discapacidad y todos están ya muy grandes para un entrenamiento más dirigido hacia la quietud y la calma”, explica. Fue entonces cuando apareció Padme, sin buscarla y de la forma más inesperada,

Padme fue preparada para permanecer tranquila ante los sonidos de máquinas, los dispositivos médicos y el movimiento del personal.

La perrita que no quiso volver a la calle y encontró una misión

La Fundación Second Chances realiza periódicamente jornadas de esterilización en diferentes zonas vulnerables del país, con el propósito de contribuir a controlar la sobrepoblación de perros y gatos y prevenir algunas de sus consecuencias, como el abandono y el maltrato. Andrea Castrillón participa en estas iniciativas y, además de su labor como médica psiquiatra, se encarga de atender a los animales durante su recuperación posoperatoria.

Según explica la médica, en este tipo de jornadas la mayoría de los animales esterilizados regresan al lugar donde fueron encontrados, pues no existe la posibilidad de rescatarlos a todos. Los equipos suelen reservar algunos cupos para aquellos casos que, por sus condiciones, requieren una segunda oportunidad.

Fue precisamente durante el último día de una de estas jornadas, realizada en el municipio de Moñitos, Córdoba, cuando apareció Padme.

Castrillón se encontraba en el área de recuperación posoperatoria cuando llegó una perrita de tipo pitbull. La raza le genera especial sensibilidad debido a los estigmas que la rodean y a las situaciones de abandono que ha conocido de cerca durante sus años de trabajo con animales. Sin embargo, esa vez decidió no acercarse. Ya había rescatado otros perros y no tenía espacio disponible en su santuario, por lo que le pidió a una compañera que se encargara de la perrita durante la recuperación. Incluso evitó hacer contacto visual con ella para no involucrarse emocionalmente y terminar asumiendo un rescate que, en ese momento, no podía atender.

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Pero la historia tomó otro rumbo. Cuando llegó el momento de devolver a los perros al lugar donde habían sido encontrados, ya era de noche. El equipo llevó a la perrita hasta el sitio donde había sido recogida y, cuando la bajaron del vehículo, la canina volvió a subirse. “Se volvió a montar al carro y miró al equipo fijamente”, recuerda Castrillón.

Uno de los integrantes del equipo la llamó para contarle lo ocurrido y preguntarle qué podían hacer. La respuesta de la médica fue sencilla: “Tráetela y si algo la ponemos en adopción”.

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Como el equipo con el que viajaba ya tenía completo el cupo de animales rescatados, Castrillón decidió llevarla consigo. Y cuando finalmente tuvo contacto con ella, confirmó que había tomado la decisión correcta. “Fue amor a primera vista. Es una perra demasiado dulce, alegre. Con los otros animales que teníamos era súper tranquila, con los gatos, con las personas”, cuenta.

Además de su carácter dócil, también le llamó la atención la facilidad que tenía la perrita para relacionarse con las personas. Padme no mostraba comportamientos que pudieran dificultar su adaptación a nuevos entornos y parecía tener las condiciones necesarias para convertirse en la compañera que Castrillón llevaba tiempo buscando para su proyecto de intervenciones asistidas con animales.

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Pero, a diferencia de lo ocurrido años atrás con Leia, esta vez Castrillón tenía claro que el proceso debía ser formal. Si Padme iba a ingresar a una UCI, necesitaba recibir un entrenamiento especializado y cumplir con los requisitos y certificaciones correspondientes.

Después de trasladarla de Moñitos a Medellín, Padme recibió atención veterinaria, fue vacunada y permaneció durante algunos días en un hogar de paso antes de incorporarse al grupo de animales de Second Chances. La decisión buscaba darle un periodo de adaptación y evitar que asumiera comportamientos de otros perros antes de comenzar su preparación.

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Castrillón también contactó a Formadogs Escuela Canina, cuyo entrenador había trabajado anteriormente con Leia y conocía el proyecto. A él le explicó las características que necesitaba en Padme para que pudiera desempeñarse en una UCI: debía ser capaz de permanecer tranquila durante periodos prolongados, tolerar estímulos auditivos, acostumbrarse a las máquinas y los pitidos propios de un hospital, soportar el movimiento constante de personas y relacionarse con pacientes que, en muchos casos, están conectados a diferentes dispositivos médicos.

El entrenador identificó en Padme el mismo potencial que había observado Castrillón. “Es supremamente social, para que la carguen, para que la toquen. Es súper inteligente y responde a comandos”.

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Por eso, el entrenamiento se enfocó principalmente en las condiciones que encontraría dentro de una UCI. Una vez avanzado este proceso, también tuvo que entrenar junto a Leia para que ambas pudieran acoplarse a los espacios terapéuticos.

Actualmente, Padme acompaña a Castrillón en el consultorio y participa aproximadamente una vez por semana en las intervenciones asistidas con animales que realizan en la UCI. Cada sesión dura entre una hora y una hora y media como máximo, pues, al igual que los pacientes, los perros también pueden agotarse durante estas experiencias.

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El número de personas atendidas también es limitado: en una jornada pueden acompañar como máximo a cinco pacientes.

Durante las intervenciones, Padme permanece junto a los pacientes y busca generar momentos de calma y compañía.

Antes de entrar a las habitaciones existe un protocolo que debe cumplirse. Los pacientes cuentan con los consentimientos informados correspondientes y Padme también realiza un recorrido previo en el que saluda al personal de la clínica.

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Después comienza la intervención. Cuando llegan a una habitación, Padme se acerca al paciente. Si este se encuentra en una camilla, se coloca un campo protector que permite que la perrita pueda subir y permanecer junto a él. Allí no tiene que realizar trucos ni ejecutar comandos complejos. Su principal tarea es estar presente.

“Ella simplemente se acuesta y se queda ahí. Brinda calma», explica Castrillón. Todo su entrenamiento está orientado, en buena medida, a la quietud y la capacidad de regularse frente a los estímulos del entorno.

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El propósito central de la intervención es llevar tranquilidad a un espacio que puede resultar abrumador para quienes permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Para Castrillón, esto es especialmente relevante porque algunos pacientes pueden presentar alteraciones posteriores asociadas a la experiencia de permanecer en una UCI.

El encuentro con Padme se plantea como una estrategia de acompañamiento y humanización, en la que la presencia de un animal se convierte en una oportunidad para generar conexión, distracción y momentos de calma durante la hospitalización.

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El potencial de los perros rescatados en la intervenciones asistidas con animales

Entre las experiencias que más recuerda Castrillón está la de un paciente de 18 años que llevaba más de dos meses en la UCI. Se encontraba aislado y conectado a ECMO, un sistema de soporte vital que hacía especialmente compleja la entrada de animales al espacio. Sin embargo, el paciente cumplía con las condiciones necesarias para participar en la intervención y Padme pudo visitarlo en varias oportunidades.

Castrillón cuenta que normalmente era difícil verlo sonreír, pero la reacción cambiaba cuando Padme aparecía. El joven extendía las manos para tocarla, interactuaba con ella y le daba pequeños premios. “Él siempre es el último. Con él terminamos porque nos quedamos más tiempo”, relata.

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Para la médica, estos encuentros también pueden favorecer la movilización temprana de los pacientes, pues el deseo de tocar o interactuar con el animal puede convertirse en un estímulo adicional.

Otra experiencia que la ha sorprendido es la reacción de los adultos mayores. Algunos pacientes que tienen perros en sus casas se emocionan profundamente cuando Padme llega a su habitación. Le hablan de sus animales, cuentan cuánto los extrañan y explican que no han podido verlos por diferentes circunstancias.

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En la clínica, además, existe una política de apertura hacia los animales de compañía de los pacientes. En determinados casos, incluso personas que se encuentran al final de la vida pueden recibir la visita de sus animales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas, como tener el esquema de vacunación al día, estar aseados y contar con las medidas de protección correspondientes.

La perrita llegó a la Fundación Second Chances después de negarse a regresar al lugar donde había sido encontrada.

La experiencia de Padme forma parte de un proyecto más amplio que busca demostrar que la presencia de los animales puede tener efectos positivos en entornos hospitalarios.

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Castrillón destaca que el trabajo requiere coordinación entre diferentes áreas y que no se trata simplemente de llevar un perro a una habitación. La preparación del animal, los protocolos, la seguridad del paciente y la coordinación con los equipos médicos son fundamentales para que las intervenciones puedan realizarse.

Padme, además, representa una idea que para Castrillón tiene un significado especial: que los animales rescatados pueden tener capacidades que muchas veces permanecen ocultas detrás de las circunstancias en las que fueron encontrados. “Animales que no son vistos pueden ser grandes sanadores. Un perro que viene de la calle y que ha sufrido mucho tiene la capacidad de sanar su corazón y sanar a otros”, afirma.

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Ese mensaje es especialmente importante en un país donde, según las últimas cifras oficiales, hay entre 2 y 3 millones de animales en condición de calle. El caso de Padme comprueba que detrás de un animal abandonado no necesariamente hay solo una historia de dolor. También puede existir la capacidad de aprender, adaptarse, acompañar y construir nuevos vínculos.

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