No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Así puede denunciar el robo de su mascota ante la Fiscalía: la ley lo respalda

El aporte de la denuncia permite recopilar pruebas, fortalecer las investigaciones y judicializar a quienes cometen este delito.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
28 de agosto de 2025 - 07:36 p. m.
Imagen de referencia. Para formalizar el proceso es necesario aportar información precisa.
Imagen de referencia. Para formalizar el proceso es necesario aportar información precisa.
Foto: Alcaldía de Medellín
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El hurto de mascotas no es un juego, es un delito contemplado en el Código Penal colombiano. La Fiscalía General de la Nación recordó que quienes sean víctimas de este tipo de situaciones deben denunciarlas a través de los canales dispuestos, tanto virtuales como presenciales.

Las denuncias pueden hacerse llamando a la línea 122 desde un celular o al 01 8000 919 748 desde un teléfono fijo. También es posible acudir a los centros de atención de la entidad, a la Unidad de Flagrancia, antes conocida como URI, y a los puntos de atención de la Fiscalía en el país.

Vínculos relacionados

Rescataron a un tigrillo que era tenido como mascota en el Valle del Cauca
Perro mayor fue abandonado, pero ahora vive rodeado de cariño: la historia de Fred
Esto tienen en común los animales antes y después de ser adoptados

Para formalizar el proceso es necesario aportar información precisa: lugar, fecha y hora del hurto, así como los datos y fotografías de la mascota. En caso de contar con testigos, videos de lo ocurrido o detalles del presunto responsable, estos también deben incluirse en el reporte.

La Fiscalía subrayó que cada denuncia es fundamental, pues permite avanzar en las investigaciones y facilitar la judicialización de las personas involucradas en este delito que afecta directamente a las familias colombianas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gtaos

Hurto

Robo

Ley

Denuncia

Fiscalia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar