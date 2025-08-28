Así puede denunciar el robo de su mascota ante la Fiscalía: la ley lo respalda

Imagen de referencia. Para formalizar el proceso es necesario aportar información precisa. Foto: Alcaldía de Medellín

El hurto de mascotas no es un juego, es un delito contemplado en el Código Penal colombiano. La Fiscalía General de la Nación recordó que quienes sean víctimas de este tipo de situaciones deben denunciarlas a través de los canales dispuestos, tanto virtuales como presenciales.

Las denuncias pueden hacerse llamando a la línea 122 desde un celular o al 01 8000 919 748 desde un teléfono fijo. También es posible acudir a los centros de atención de la entidad, a la Unidad de Flagrancia, antes conocida como URI, y a los puntos de atención de la Fiscalía en el país.

Para formalizar el proceso es necesario aportar información precisa: lugar, fecha y hora del hurto, así como los datos y fotografías de la mascota. En caso de contar con testigos, videos de lo ocurrido o detalles del presunto responsable, estos también deben incluirse en el reporte.

La Fiscalía subrayó que cada denuncia es fundamental, pues permite avanzar en las investigaciones y facilitar la judicialización de las personas involucradas en este delito que afecta directamente a las familias colombianas.

