Pastel de cumpleaños para perros con carne: receta fácil y casera

Esta receta combina carne molida, arroz, huevo, algunas verduras y otros ingredientes. Foto: pexels

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Ingredientes

1 libra de carne molida magra de su elección. En la receta original se utiliza pollo.

1/2 taza de arroz precocido

1 huevo

1/4 de taza de leche de coco sin azúcar

1/4 de taza de puré de manzana sin azúcar

1/4 de taza de pan rallado

1/2 taza de verduras

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de albahaca

Queso crema batido para el glaseado

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Preparación

Para comenzar, precaliente el horno a 175 °C.

En un recipiente grande, mezcle todos los ingredientes. La preparación tendrá una textura un poco más húmeda de lo habitual, pero no es necesario preocuparse por ello, ya que durante la cocción el arroz absorberá parte de la humedad.

Para darle forma al pastel, puede utilizar dos moldes pequeños desmontables. Rocíe los moldes con un poco de spray antiadherente y luego presione la mezcla en su interior.

La preparación no se expandirá durante la cocción, por lo que puede llenar los moldes tanto como desee. Sin embargo, tenga en cuenta que mientras más grueso sea el pastel, más tiempo necesitará para cocinarse.

Lleve los moldes al horno y deje cocinar durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que la temperatura interna del pastel alcance los 74 °C.

Una vez listo, retire el pastel del horno y déjelo enfriar. Cuando esté completamente frío, puede cubrirlo con el glaseado de queso crema batido.

Así tendrá un pastel casero para compartir con su perro durante su celebración de cumpleaños.

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Tenga en cuenta

Aunque se trate de una receta pensada para perros, no significa que todos sus ingredientes sean adecuados para cualquier animal. Las necesidades alimentarias pueden variar según la edad, el tamaño, el estado de salud y otras condiciones particulares de cada perro.

Por eso, si tiene dudas sobre alguno de los ingredientes o si su mascota tiene una alimentación especial, lo mejor es consultar previamente con un veterinario.

*Receta tomada del portal especializado Gone to the Snow Dogs.

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