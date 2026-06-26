Patitas a Salvo: guía para buscar y ayudar mascotas tras los terremotos en Venezuela

Ciudadanos se organizan para reportar mascotas desaparecidas y enviar ayudas desde el exterior. EFE/ Ronald Peña R. Foto: EFE - Ronald Peña R.

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A medida que avanzan las horas tras los dos devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte de Venezuela, la desesperación de las familias no solo se concentra en la búsqueda de seres queridos, sino también en la localización de sus animales de compañía.

Ante este panorama de emergencia generalizada y el colapso de estructuras en el área metropolitana de Caracas y La Guaira, nació una iniciativa ciudadana digital denominada Patitas a Salvo, un espacio diseñado para centralizar los reportes de mascotas perdidas, encontradas o que requieran asistencia urgente.

Si usted desea colaborar con esta causa y ayudar a que decenas de animales domésticos regresen con sus familias, puede ingresar a la plataforma a través del sitio web migenteve.com.

Para garantizar la efectividad de la red de apoyo, los organizadores solicitan a la ciudadanía difundir el proyecto de manera responsable, reportar únicamente información que esté plenamente verificada y notificar cualquier error o sugerencia técnica para optimizar la utilidad de la página en tiempo real.

Asimismo,si desde Colombia desea ayudar a los damnificados y sus animales de compañía, la empresa WED Envíos ha dispuesto múltiples centros de recepción de ayudas en las principales ciudades de Colombia. Los ciudadanos interesados en realizar donaciones pueden acercarse a los siguientes puntos de acopio autorizados:

Bogotá Cedritos Principal: Calle 142 #17A-40 Local 1 (Teléfono: +57 317 765 22 94)

Bogotá 20 de Julio: Av. 1 de Mayo #8-22 (Teléfono: +57 320 438 34 49)

Bogotá Kennedy: Av. Cra. 86 #44 Sur-10 Local 29 (Teléfono: +57 350 833 40 29)

Bogotá Suba: Centro Comercial Centro Suba, frente a la estación de TransMilenio — Av. Calle 145 #91-19 Local 12-101 (Teléfono: +57 318 534 22 22)

Medellín Poblado: C.C. Automotriz PH — Kra. 43A #19A-87 Local 102 (Teléfono: +57 319 713 91 49)

Cali: Av. Paso Ancho #48A-29, Barrio Jorge Zawadsky (Teléfono: +57 323 329 35 17)

En momentos donde la prioridad es salvaguardar la vida, cada publicación compartida se convierte en una herramienta crucial para reunir a los hogares venezolanos con sus fieles compañeros.

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