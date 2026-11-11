Peludo secreto navideño: la iniciativa que busca una feliz Navidad para animales rescatados

La fundación invitó a compartir la historia de sus animales para que más personas puedan sumarse a la iniciativa. Foto: Por Amor a Rocky

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La Fundación Por Amor a Rocky ha anunciado el lanzamiento de su campaña navideña denominada "Amigo Secreto Navideño con animalitos rescatados", una iniciativa solidaria diseñada para brindar bienestar, afecto y una segunda oportunidad a perros, gatos y marranos que se encuentran bajo su protección.

La propuesta busca involucrar a la ciudadanía mediante dos modalidades de participación, permitiendo que cada donante elija la opción que mejor se adapte a sus posibilidades.

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Opciones de Participación

Regalo a un rescatado : esta alternativa permite apadrinar a un perro, gato o marrano en condición de rescate. Tras elegir la especie, la fundación asigna un amigo secreto junto con su historia y necesidades específicas. Los participantes pueden entregar su detalle de tres maneras: llevándolo personalmente el 20 de diciembre para conocer al animal y tomarse fotografías; adquiriéndolo en la Rocky Tienda; o enviando el dinero para la compra de los insumos requeridos. El cierre de esta jornada se transmitirá en vivo por Instagram el 23 de diciembre durante la apertura de los obsequios.

: esta alternativa permite apadrinar a un perro, gato o marrano en condición de rescate. Tras elegir la especie, la fundación asigna un amigo secreto junto con su historia y necesidades específicas. Los participantes pueden entregar su detalle de tres maneras: llevándolo personalmente el 20 de diciembre para conocer al animal y tomarse fotografías; adquiriéndolo en la Rocky Tienda; o enviando el dinero para la compra de los insumos requeridos. El cierre de esta jornada se transmitirá en vivo por Instagram el 23 de diciembre durante la apertura de los obsequios. Aporte para Esterilizaciones: esta modalidad busca prevenir el crecimiento de camadas en situación de abandono mediante la financiación de cirugías para perros y gatos callejeros. Quienes elijan este camino pueden aportar la totalidad del procedimiento por un costo de $80.000 o contribuir con media esterilización por un valor de $40.000.

Para sumarse a esta campaña navideña, los interesados deben comentar "YO…