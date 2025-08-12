“Ya no era útil para ellos”: compraron a Mili y la abandonaron cuando enfermó

Mili fue entregada en condiciones críticas a Adopta con Responsabilidad, un colectivo dedicado al rescate y cuidado de animales en situación de vulnerabilidad. Foto: @adopta_con_responsabilidad

Con apenas cuatro semanas de vida, Mili ya conoce el abandono. Fue comprada por una familia en Bogotá que, al notar que presentaba problemas de salud, decidió deshacerse de ella sin asumir ninguna responsabilidad. Su historia refleja una realidad que se repite a diario: la compra irresponsable de animales y el desinterés por su bienestar y cuidado, especialmente cuando más lo necesitan.

Mili fue entregada en condiciones críticas a Adopta con Responsabilidad (@adopta_con_responsabilidad), un colectivo ubicado en Bogotá y Soacha que se dedica al rescate y cuidado de animales en situación de vulnerabilidad. La pequeña cachorra llegó deshidratada, infestada de parásitos y sin fuerzas para sostenerse en pie. Ni siquiera puede regular su temperatura corporal y su dentadura apenas comienza a formarse.

“La compraron en una tienda de la Av. Caracas, un lugar donde las vidas se venden como si fueran cosas. Cuando su cuerpito empezó a apagarse, porque no come, porque está decaída, porque probablemente tiene un virus, decidieron simplemente entregarla. Ya no era útil... ya no vale nada para ellos”, expresaron desde el refugio.

Sus cuidadores han iniciado un delicado proceso de recuperación con Mili. La alimentan con biberón y papilla y la acuestan cada noche junto a botellas de agua caliente que simulan el calor que, a su edad, aún debería recibir de su madre. A pesar de todo, Mili demuestra una voluntad inmensa de vivir.

El caso de Mili no es aislado. Decenas de animales como ella son abandonados cada mes en el país tras ser adquiridos sin conciencia de lo que implica su cuidado.

Sus rescatistas hacen un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar con alimento, medicamentos, aportes económicos o difusión, ya que cada gesto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para un animal vulnerable.

Quienes deseen colaborar en el caso de Mili o conocer más sobre la labor que realiza este grupo pueden contactarlos directamente a través de su cuenta en Instagram: @adopta_con_responsabilidad.

