A Bauzi lo compraron para Navidad y lo abandonaron en febrero: ahora busca una familia real

Bauzi es un cachorro que fue comprado en diciembre de 2025 como un “regalo” de Navidad, pero que apenas dos meses después fue abandonado. Hoy espera una segunda oportunidad tras ser dejado en una fundación.

El caso fue dado a conocer por la Fundación Adopta Un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca, que compartió la historia a través de sus redes sociales. Allí explicaron que el pequeño fue adquirido como “regalito” de temporada, pero que con el paso de las semanas su familia decidió entregarlo al refugio.

Según la fundación, detrás de esta decisión suele repetirse el mismo patrón. Cuando el cachorro crece o comienzan los gastos como la alimentación adecuada, vacunas, desparasitación, controles veterinarios y paseos diarios, algunas personas optan por desistir.

“Como es de esperarse, a los pocos meses de ver que el perrito no come ni vive apunta de besitos, decidieron que el mejor lugar para dejarlo es una fundación”, indicó con indignación Adopta Un Buen Amigo Chan en sus redes.

La situación ocurre, además, en un momento crítico para el refugio. Las voluntarias aseguran estar al límite de su capacidad. La semana pasada recibieron siete perros de raza husky y, a diario, reciben mensajes de personas preguntando si pueden dejar más animales encontrados o ya no deseados. “Quisiéramos ayudar a todos, pero estamos agotadas”, manifestaron.

En medio de ese panorama, Bauzi necesita apoyo urgente. La fundación busca padrinos o madrinas que contribuyan con sus gastos básicos mientras llega la familia definitiva. El cachorro requiere completar su esquema de vacunación, desparasitación y alimentación especial acorde a su edad.

Desde la organización hacen un llamado a la adopción responsable y a la reflexión frente a la compra de animales, especialmente en temporadas festivas. Recordaron que un perro puede vivir más de diez años y que esto implica entender que no es un obsequio temporal, sino un integrante más del hogar.

Quienes deseen apoyar a Bauzi pueden conocer los canales de donación y las formas de ayudar a través de las redes sociales de la fundación, en Instagram como @adoptaunbuenamigochan.

