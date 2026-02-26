Refugio de animales en Cundinamarca busca ayuda para alimentar a sus 194 perros rescatados

El consumo mensual del refugio supera las tres toneladas de alimento, una cifra difícil de sostener sin apoyo ciudadano. Foto: Fundacion Casa De Lobos GoGo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la zona rural del municipio de Cáqueza, Cundinamarca, se encuentra la Fundación Casa de Lobos, una organización sin animo de lucro que rescata y cuida a 194 perros sin hogar. Sin embargo, en la actualidad el refugio enfrenta una de las crisis más difíciles, pues no cuenta con suficiente alimento para sus animales.

Según informó la fundación en un video, cada día día necesitan alrededor de 450.000 pesos para garantizar la comida de todos los perritos. Esta cifra equivale a aproximadamente tres bultos y medio de concentrado, una cantidad que resulta indispensable para mantener el peso y la salud de los animales. Pero los recursos no están alcanzando.

Ante la escasez, el equipo ha tenido que recurrir a prepararles sopa para rendir el alimento. Aunque esta medida ha sido un alivio temporal, no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de casi dos centenares de perros. De acuerdo con el albergue, varios de los animales han comenzado a bajar de peso y a presentar problemas de salud. La situación se agrava porque, al ser tantos, la competencia por la comida genera tensiones entre ellos.

El consumo mensual del refugio supera las tres toneladas de alimento, una cifra que refleja la magnitud del compromiso que asume la fundación a diario. A pesar de los esfuerzos constantes, actualmente solo cuentan con nueve padrinos que aportan de manera fija para el sostenimiento de los perros.

Por ello, la Fundación Casa de Lobos invita a la comunidad a sumarse a la causa mediante donaciones de alimento o a través del programa de apadrinamiento. Con un aporte mensual de 60.000 pesos, cualquier persona puede convertirse en padrino y contribuir directamente a la compra de concentrado. El objetivo es aumentar el número de aportantes recurrentes para asegurar una base económica que permita cubrir, al menos, la alimentación básica de los peludos.

Quienes deseen apoyar pueden encontrar más información sobre las formas de donación y apadrinamiento en su página web oficial, a través del número de WhatsApp 321457930 en su cuenta de Instagram @casadelobosgogo, donde comparten actualizaciones sobre el estado de los perros y las necesidades más urgentes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱