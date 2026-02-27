Julián Pinilla rescata perrita en el Amazonas y 182 días después logra darle un hogar

La perrita rescatada presentaba anemia, problemas renales y sarna. Después de un largo proceso, ya se encuentra bien. Foto: @julianpinillaa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El creador de contenido colombiano Julián Pinilla, conocido en redes sociales como “El chico de la ruana”, volvió a conmover a sus seguidores tras compartir el rescate de una perrita en delicado estado de salud en el Amazonas.

En un video publicado en sus plataformas digitales, Pinilla mostró el momento en el que se acercó a la canina, a quien luego llamó Pepa, y decidió intervenir para salvarla. “Si no dice nada, le consigo una familia”, se le escucha decir al principio del video, una frase que se ha convertido en su sello personal cada vez que inicia un rescate.

El diagnóstico inicial de Pepa no era alentador. Según explicó en la grabación el médico veterinario que la atendió, la perrita presentaba anemia moderada, alteraciones renales y una infestación por sarcoptes, un ácaro causante de sarna. Su estado general reflejaba abandono y una condición crítica que requería atención inmediata.

Pinilla aprovechó el caso para enviar un mensaje sobre la realidad del maltrato y el abandono animal. “Así como Pepa, hay muchísimos perros en mal estado, incluso peor. Ellos solo quieren cariño”, expresó.

Tras estabilizarla e iniciar su tratamiento, el creador de contenido comenzó también la búsqueda de un hogar definitivo. Meses después, la historia dio un giro esperanzador. En el mismo video, Julián Pinilla finalmente da la noticia de que Pepa había encontrado una familia. “Ya tenemos familia, su vida va a cambiar”, dijo antes de entregarla a su nueva cuidadora.

La mujer que decidió adoptarla contó que la historia la conmovió profundamente y que vio en Pepa una perrita resiliente y con mucho amor para dar. “Me comprometo a cuidarla y brindarle todo el amor que merece”, afirmó.

El proceso no fue inmediato. Después de 182 días de recuperación y seguimiento médico, Pepa pudo comenzar una nueva etapa lejos del abandono. La despedida estuvo marcada por la emoción y por un mensaje final de Pinilla a sus seguidores de promover la adopción y el cuidado responsable de los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱