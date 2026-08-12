A sus 12 años y casi sin dientes, Conchita fue abandonada embarazada: buscan ayuda para ella

Conchita presenta un problema crónico de piel y tiene muy pocos dientes, por lo que requiere atención veterinaria urgente. Foto: Fundación Por Amor A Rocky

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Conchita es una perrita de cerca de 12 años que fue rescatada en Santa Marta después de haber sido abandonada en estado de gestación. La Fundación Por Amor a Rocky informó que el rescate se produjo en medio de una jornada de esterilización para animales en condición de vulnerabilidad que la organización adelanta los días 11, 12 y 13 de agosto en la capital del Magdalena, considerada una zona crítica para los animales.

“Conchita tiene casi 12 años. Fue abandonada embarazada por unos extranjeros en Santa Marta y, debido a su delicado estado de salud, su edad y un problema crónico de piel, sus bebés no sobrevivieron. Hoy ella está muy delicada. Casi no tiene dientes y necesita atención veterinaria urgente”, indicó la fundación en un video publicado en sus redes sociales.

La organización decidió hacerse cargo de ella y busca reunir aproximadamente $500.000 para cubrir los gastos de consulta, exámenes de sangre y hospitalización. La intención es brindarle la atención que necesita y evitar que regrese a la calle mientras avanza su recuperación.

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Mientras atiende el caso de Conchita, la Fundación Por Amor a Rocky continúa con una jornada de esterilización en Santa Marta dirigida a animales en condición de vulnerabilidad. Según la información compartida por la organización, la meta es realizar cientos de procedimientos y, durante una de las jornadas, se planteó completar 130 esterilizaciones.

El costo informado por la fundación es de $80.000 por esterilización, mientras que un aporte de $40.000 permite cubrir la mitad de uno de estos procedimientos. La organización ha pedido apoyo para continuar con esta labor y atender a los animales que requieren atención veterinaria.

La Fundación Por Amor a Rocky, con sede en Bogotá, se dedica al rescate, rehabilitación, esterilización y adopción responsable de perros y gatos. Además, desarrolla jornadas de rescate y esterilización en diferentes regiones del país, especialmente en Santa Marta.

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Las personas interesadas en apoyar el caso de Conchita o conocer los canales habilitados para realizar donaciones pueden consultar las redes sociales de la Fundación Por Amor a Rocky, especialmente su cuenta de Instagram @poramorarocky1.

El caso de Conchita pone de relieve la importancia de la esterilización y la tenencia responsable para prevenir camadas no deseadas y reducir el número de animales que terminan en situación de abandono.

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