La Red Zoocial
Perros

A sus 15 años Milagros fue adoptada: esperó 2.321 días y más de 100 jornadas

La historia de Astra Milagros, una perrita mayor que pasó más de seis años en la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, se convirtió en un símbolo de perseverancia y segundas oportunidades.

30 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Astra Milagros es una perrita de 15 años cuya historia ha conmovido a miles de ciudadanos.
Foto: IDPYBA
Foto: IDPYBA
Después de más de dos mil días bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Astra Milagros, una perrita de 15 años cuya historia conmovió a miles de ciudadanos, finalmente fue adoptada. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos del instituto y hoy representa un triunfo para la adopción responsable en Bogotá.

Astra Milagros llegó al IDPYBA en 2019, víctima de un ataque con machete que le provocó una grave herida en la cabeza. Su condición era crítica, pero la atención veterinaria, la dedicación constante y el acompañamiento del equipo permitieron que se recuperara por completo. Tras superar ese episodio, fue trasladada a la Unidad de Cuidado Animal, donde permaneció 2.321 días, convirtiéndose en una de las residentes más queridas por cuidadores, médicos y voluntarios.

Durante esos años, participó en más de cien jornadas de adopción y fue protagonista de campañas del instituto que buscaban darle visibilidad a su caso. Su historia llegó a diversos medios de comunicación, como este, y tocó el corazón de miles de personas que conocieron a esta “viejita amorosa”, como la describían quienes la cuidaban. Sin embargo, pese a las muestras de afecto, ninguna familia se decidía a llevarla a casa.

Jornada tras jornada, Astra veía cómo otros animales encontraban un hogar definitivo, mientras ella regresaba a la Unidad de Cuidado Animal. Sin embargo, esa paciencia, compartida también por el equipo del IDPYBA, se mantuvo intacta incluso en los momentos más desalentadores.

Finalmente, la espera terminó. Una pareja, Sebastián y Catherine, decidieron adoptarla y abrirle un espacio en su hogar. La noticia llenó de alegría a todo el instituto, que celebró la decisión como un acto de amor y un recordatorio de que nunca es tarde para darle una segunda oportunidad a un animal mayor.

“Decidí adoptarla porque su historia es un signo de resiliencia, su historia me conmovió profundamente. Era una perrita de difícil adopción y quise darle unos buenos años de vida. Ella ahora recibirá un nuevo amigo fiel, compañía y amor todos los días, porque es un amor verdadero”, afirmó Sebastián, uno de sus adoptantes.

Para el IDPYBA, la adopción de Astra Milagros simboliza la misión de la entidad: proteger la vida animal, promover el respeto por los seres sintientes y fomentar la adopción responsable. Su historia demuestra que los animales mayores también merecen un hogar, cuidados y un final lleno de cariño.

La entidad recordó que quienes deseen adoptar pueden acercarse a la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la Carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle (Engativá), o comunicarse al WhatsApp 305 837 4465. Allí, el equipo de Adopciones acompaña a las familias en el proceso para encontrar el compañero ideal.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

